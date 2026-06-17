Hogueras de San Juan en Santa Cruz de Tenerife: ¿dónde disfrutar de la noche más corta del año?

Quedan pocos días para disfrutar de la conocida como la noche más corta del año. Una jornada en la que las llamas de las hogueras se funden en la oscuridad, otorgando un brillo especial a la Noche de San Juan.

Para muchos es tradición acudir a algún sitio especial, como la Playa de Las Teresitas, Raduzal o Puerto de la Cruz a ver las hogueras y, por qué no, pedir algún deseo; otros guardan aún el recuerdo de esos años en los que, de jóvenes, juntaban maderas y trastos viejos para hacer sus propios hogueras en sus barrios, y también hay a quienes les gusta darse una vuelta por los barrios y pueblos para disfrutar de ver varias en una misma noche, aunque, como siempre que se trata de fuego y hogueras, hay que recordar que solo deben hacerse en espacios autorizados.

Pero si eres de esos a los que les gusta pasar esta noche mágica en la calle y disfrutar de las verbenas canarias, te dejamos algunos puntos en los que, previsiblemente, se montará una buena fiesta en Santa Cruz de Tenerife.

Charcos de Valleseco

Una de las opciones es festejar la Noche de San Juan en Los Charcos de Valleseco. Esta cita, que se está convirtiendo en una tradición para muchos, contará con música, food trucks e hinchables acuáticos.

En concreto, de 16:00 a 00:30 horas, los asistentes podrán bailar con la música de las orquestas Sabrosa, La Maquinaria, Son Canarí e Iván Cacú y su orquesta.

Cartel de la fiesta de Los Charcos de Valleseco. / E. D.

Acorán

En el Distrito Suroeste, Acorán contará con su propia fiesta de San Juan, donde habrá buena música y se podrán pedir deseos en la hoguera.

La programación comienza a las 19:00 horas, con la música de la Orquesta Topin. A las 21:00 horas tendrá lugar el encendido de la hoguera y, desde las 21:30 horas, el baile continuará amenizado por David Pérez.