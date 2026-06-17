Coches abandonados en las calles de Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento incoa 807 expedientes en un año

La polémica por la elevada cantidad de coches abandonados en las calles de Santa Cruz de Tenerife continúa. El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Seguridad, admite que en 2025 se iniciaron 807 expedientes y en lo que va de año ya se han incoado 313. Del total de expedientes tramitados durante los citados periodos, una decena se encuentra actualmente en fase administrativa de notificación y 15 coches ya han sido retirados en el marco del denominado Plan de Asesoramiento, con el que la Policía Local logra que los propietarios los quiten de manera voluntaria. El resto de vehículos, según informa el Consistorio, no reúne los "requisitos legalmente exigidos" para ser considerados abandonados o bien han sido trasladados por sus titulares a otros emplazamientos.

El grupo municipal del Partido Socialista denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tarde tanto tiempo en retirar un vehículo abandonado de la vía pública, en lugar de trasladarlos de manera inmediata al depósito municipal hasta que se resuelva su tratamiento como residuo. El PSOE, a través de su portavoz en el Consistorio chicharrero, Patricia Hernández, alerta de que numerosos coches abandonados llevan ocupando plazas de aparcamiento desde hace "mucho tiempo", incluso, desde hace años. Hernández ha llevado este asunto a la Comisión de Control de la Corporación local para que la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León dé explicaciones al respecto.

Ésta indica que la ordenanza reguladora del régimen aplicable a vehículos abandonados, del año 1998, derogó el artículo 44.4 de la ordenanza municipal de circulación del año 1985, que permitía la retirada al depósito municipal de los vehículos que permanecieran estacionados en la vía pública en condiciones que hicieran presumir su abandono. Por lo tanto, se debe tramitar previamente la gestión residual de los coches. Ésta se iniciará, según la normativa de tráfico vigente, cuando el vehículo permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de la matrícula.

Por otra parte, añade la concejala de Seguridad, con anterioridad a la orden de traslado del coche, la administración debe requerir al titular del mismo, advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. Esto quiere decir, apunta De León, que la gestión residual de los vehículos que prevé la Ley de Tráfico contempla la retirada desde la vía pública al Centro Autorizado de Tratamiento, donde se procederá a la eliminación.

Ante esta situación, y consciente de la problemática que se está generando en las calles del municipio chicharrero por la elevada cantidad de coches abandonados, el área de Seguridad ha puesto en marcha el denominado Plan A o de Asesoramiento, con el que se asigna a cada grupo operativo de la Policía Local un distrito de Santa Cruz para que intensifiquen la localización de coches abandonados, comprueben el estado de los expedientes y hagan todo lo posible para localizar a los propietarios. "Una vez que éstos son localizados, se les informa y asesora para que sean ellos mismos, de manera voluntaria, los que den de baja el vehículo, renunciando a él, y lo lleven al desguace, por lo que todo se hace de una manera mucho más rápida", comentó la edil.

Para el desarrollo de estas actuaciones, comenta De León, se cuenta con un grupo específico de la Policía Local destinado a la gestión de los vehículos abandonados. Asimismo, colaboran con este plan los agentes adscritos a los distintos grupos operativos del cuerpo, quienes detectan incidencias relacionadas con coches presuntamente abandonadas y "participan en las actuaciones de información y asesoramiento a sus titulares". "Los agentes especializados disponen de los medios materiales necesarios para la gestión administrativa de los expedientes, incluyendo vehículos de servicio y equipamiento informático".