El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culpa a los ciudadanos incívicos del deteriorado estado en el que se encuentra el Parque de Las Mesas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife muestra su preocupación por el deteriorado estado en el que se encuentra actualmente el área recreativa del Parque de Las Mesas y aclara que éste no se debe a la falta de mantenimiento o vigilancia por parte del Consistorio. La Corporación local culpa a los ciudadanos incívicos de la suciedad en los baños, de los grafitis con los que se han vandalizado las instalaciones, de la presencia de basura y de los desperfectos en las tomas de agua, entre otras incidencias. Por ello, insta a la población a "cuidar" este entorno "privilegiado" que se encuentra a escasos kilómetros del centro urbano del municipio.

La concejala de Presidencia y responsable del Distrito Centro-Ifara, la nacionalista Purificación Dávila, apunta que el área recreativa del Parque de Las Mesas cuenta con vigilancia, "todos los días, las 24 horas", desde hace ocho meses, medida que se implantó para precisamente poner fin a los actos vandálicos en este pulmón verde de Santa Cruz. "Por mucha vigilancia y seguridad que se ponga, sin no cuidamos el parque entre todos, será imposible mantenerlo en las condiciones adecuadas", comenta la edil.

Con respecto a la presencia de campistas en la zona que han denunciado algunos vecinos, la concejala señala que dicha actividad está totalmente prohibida. Asimismo, aclara que los vigilantes no han dado constancia de que en los últimos días se haya acampado en el Parque de Las Mesas. "Lo que sí han podido ver los ciudadanos es material de un rodaje que se llevará a cabo en este entorno", agrega Dávila.

"Desde el Ayuntamiento chicharrero se está haciendo un esfuerzo muy importante en la zona para mantenerla en las mejores condiciones. Somos conscientes de que es una instalación muy frecuentada, pero si no la cuidamos, poco podemos hacer", insiste la concejala.