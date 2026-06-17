Fin a la incertidumbre en La Abejera: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife toma las riendas del mercado

«Ahora sí que estoy contento y hasta me siento medio funcionario». Así resume Miguel Báez, propietario de la cafetería Misa de 12, el alivio que se respira en el Mercado de La Abejera, en Somosierra, tras la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de asumir directamente la gestión de la instalación y renovar las concesiones administrativas de los puestos que permanecen en funcionamiento.

Miguel es uno de los seis adjudicatarios que continúan desarrollando su actividad en este recinto comercial, donde durante los dos últimos años la incertidumbre se había convertido en una constante. La concesión inicial fue otorgada a una empresa privada por diez años y posteriormente prorrogada por otros dos, sin posibilidad de ampliación, lo que generó dudas sobre el futuro de los comerciantes.

Fin de la incertidumbre

Aunque oficialmente el Consistorio comunica que desde el pasado 3 de junio se hace cargo de la explotación de la Recova de García Escámez, para los titulares de los puestos la principal consecuencia es la estabilidad. La ocupación de los locales y el desarrollo de la actividad quedan garantizados mientras cumplan con las condiciones establecidas, mantengan abiertos sus negocios y continúen abonando el canon mensual de 600 euros fijado desde la apertura del mercado hace ya doce años.

La decisión llega después de que el área de Planificación Estratégica, dirigida por el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, encargara un estudio económico para analizar la viabilidad de convocar una nueva concesión. Las conclusiones desaconsejaron esa fórmula y llevaron al Ayuntamiento a optar por la gestión directa.

A partir de ahora, Planificación Estratégica y la Sociedad de Desarrollo trabajarán conjuntamente para buscar fórmulas que permitan revitalizar un mercado que nunca ha terminado de despegar. Desde el área de Promoción Económica se habla ya de un proyecto transformador, aunque por el momento se evita concretar medidas hasta que concluyan los análisis y reuniones en marcha.

Más limpieza y seguridad

Mientras tanto, los comerciantes valoran positivamente los primeros cambios. Desde que la Corporación asumió la gestión, aseguran haber percibido una mayor atención a aspectos básicos como la limpieza, el mantenimiento y la seguridad. «Ahora sí estamos encantados», comentan algunos de los adjudicatarios, que incluso llegaron a plantearse la creación de una asociación para defender sus intereses.

Los gestores municipales exploran la vía de colaboración con el Mercado de Nuestra Señora de África

Los vendedores confían en que la nueva etapa vaya más allá de la mera gestión administrativa y sirva para atraer actividad económica y nuevos emprendedores. Entre las iniciativas planteadas figuran cursos de formación, actividades de dinamización y medidas para incrementar la ocupación de los cinco puestos que permanecen vacíos.

En esa búsqueda de soluciones, el Ayuntamiento ha explorado vías de colaboración con el Mercado Nuestra Señora de África. La posibilidad no es nueva. Hace más de cinco años ya se habló de desarrollar actividades conjuntas e incluso acciones formativas en La Abejera, aunque aquellas propuestas nunca llegaron a materializarse.

El espejo de La Recova

La comparación entre ambos mercados resulta inevitable. Mientras La Abejera lucha por consolidar su actividad, La Recova capitalina se ha convertido en un modelo de éxito. Desde que sus comerciantes se constituyeron en cooperativa en 1995 para superar una delicada situación económica, el mercado ha experimentado una profunda transformación hasta situarse entre los referentes nacionales del sector.

La presidenta de la cooperativa, Estefanía Hernández, recuerda que cada puesto abona alrededor de cien euros mensuales, frente a los 600 euros de La Abejera. A cambio, los propios vendedores asumen la gestión integral de las instalaciones. Desde Nuestra Señora de África ofrecen ahora su experiencia para ayudar al mercado de Somosierra a incorporarse a la Federación de Mercados de Canarias y estudiar futuras colaboraciones que permitan garantizar su viabilidad y aprovechar unas instalaciones llamadas a convertirse en motor comercial del barrio.