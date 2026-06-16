Un sindicato de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife solicita un plus para los agentes por la visita del papa León XIV

El sindicato CSIF de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife solicita al Ayuntamiento una "productividad extraordinaria" para los agentes chicharreros que participaron en el dispositivo de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitidio un escrito al área de Recursos Humanos, que dirige la nacionalista Purificación Dávila, para que se conceda un plus a los efectivos que trabajaron ese día.

Desde el CSIF se destaca que la Policía Local fue uno de los servicios municipales que mantuvo una presencia "plenamente operativa" durante toda la jornada, "garantizando la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico, el control de accesos, la movilidad urbana y la coordinación con el resto de los servicios de emergencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

El sindicato recuerda que, mientras numerosos servicios administrativos municipales permanecieron cerrados o desarrollaron su actividad mediante modalidades no presenciales, los agentes de la Policía Local chicharrera acudieron a sus puestos de trabajo para "garantizar el correcto desarrollo de un acontecimiento de carácter excepcional, que congregó a miles de personas y requirió un importante despliegue de medios humanos y materiales".

Por ello, el sindicato considera que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debe pagar un complemento extra a los agentes. Y es que según lo señala el delegado del CSIF en la Policía Local chicharrera, Jesús Carlos Illada Pérez, muchos policías locales "tuvieron que hacer frente a importantes dificultades de conciliación familiar", especialmente por la suspensión de la actividad lectiva y las alteraciones producidas en la organización habitual de los centros educativos durante la jornada de la visita, "acudiendo igualmente a prestar servicio con la profesionalidad y compromiso que caracteriza al colectivo".

Éste indica que, "según ha trascendido públicamente", el Ministerio del Interior estudia reconocer económicamente la participación de miles de agentes que formaron parte de los dispositivos de seguridad vinculados a la visita papal en España, "poniendo de manifiesto el carácter extraordinario de estos servicios y el esfuerzo realizado por los efectivos participantes".

"La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife volvió a demostrar su compromiso con la ciudadanía y con la institución municipal, respondiendo de forma ejemplar ante un acontecimiento de extraordinaria relevancia. Mientras gran parte de la actividad administrativa se desarrolló de forma no presencial o quedó suspendida, nuestros agentes estuvieron en la calle garantizando la seguridad de todos", insiste Illada.

El CSIF considera que el Ayuntamiento debe reconocer el esfuerzo realizado por los policías locales que participaron en este operativo especial. "Hablamos de servicios extraordinarios, modificaciones de turnos, disponibilidad permanente y dificultades de conciliación familiar asumidas por los agentes para que la visita se desarrollara con absoluta normalidad".