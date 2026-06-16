Santa Cruz de Tenerife busca repartidores de butano, camareros para el Tenerife Cook Music Fest y fisioterapeutas, entre otros perfiles

Santa Cruz de Tenerife busca repartidores de butano y propano, camareros y cajeros para el Tenerife Cook Music Fest, operarios de lavandería, fisioterapeutas, cocineros, carpinteros de madera y frigoristas. Son algunas de las ofertas de trabajo que gestiona actualmente la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, a través de su Agencia de Colocación de Empleo. En concreto, se encuentra activas un total de 51 ofertas, con las que diferentes empresas necesitan cubrir 106 vacantes, que corresponden a diferentes perfiles.

Los interesados pueden obtener información sobre estas ofertas e inscribirse a través de internet, en la web www.empleasantacruz.es. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, recomienda a los ciudadanos que estén buscando trabajo que consulten de manera periódica y continua las oportunidades laborales que se publican en el citado portal de la Sociedad de Desarrollo.

En este sentido, el regidor destaca la importancia de registrarse en la web y rellenar el perfil con la información académica y laboral requerida, así como de mantener estos datos actualizados, para que las empresas puedan valorar la idoneidad de cada candidato para cada puesto. Bermúdez señala que con el inicio del verano se abren más oportunidades laborales relacionadas con la hostelería, el turismo y la organización de eventos. "Esta es una gran oportunidad para fomentar el empleo local y contribuir a dinamizar la economía del municipio y de toda la isla", agrega.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP; apunta que entre la treintena de ofertas de empleo que se están gestionando sobresalen las relacionadas con el Tenerife Cook Music Fest 2026, que se celebrará en la explanada del Puerto chicharrero los días 16, 17 y 18 de julio. Para este festival se necesitan cajeros, personal de barra y operarios de montaje y carga, con un total de 60 vacantes.

Entre los perfiles que se solicitan también se encuentran fisioterapeutas, auxiliares de ayuda a domicilio, técnicos administrativos y de facturación, comerciale y auxiliares administrativo, asistentes de dirección, repartidores, personal de jardinería, operarios de limpieza, mecánicos diésel, montadores de neumáticos, albañiles, oficiales de mantenimiento industria, frigoristas, técnicos de proyectos sociales y técnicos de formación.

Las empresas que deseen acceder a los servicios que presta la Sociedad de Desarrollo en materia de empleo pueden hacerlo a través de www.empleasantacruz.es, "donde encontrarán información detallada sobre este servicio gratuito de Intermediación Laboral", resalta Carmen Pérez. También pueden realizar cualquier gestión de manera presencial en la sede de la Sociedad de Desarrollo, ubicada en la calle Francisco García Talavera, 1 (Miramar), en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como a través del teléfono 922 013 401 o del correo electrónico agenciacolocacion@sociedad-desarrollo.com.