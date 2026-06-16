Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una "incidencia informática" y suspende el envío de notificaciones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife admite que se produjo una "incidencia informática" con las notificaciones de la tasa de la basura realizadas a los vecinos en mayo, en las que aparecían como fechas límites para el abono el 6 de julio, primero, y el 20 de agosto, después. Y reitera que, tal y como se había anunciado desde enero, no existe obligación de pagar el recibo hasta septiembre, para compensar así el incremento de la tasa.

En un principio, el Consistorio chicharrero aseguró que todo estaba correcto y explicó que se habían emitido ya las cartas de pago por si los vecinos querían adelantar el abono. Asimismo, se indicó que el único error que se había cometido era no aclarar que también se podría cumplir con esta obligación a partir de septiembre. Sin embargo, y a raíz de una pregunta formulada por el edil socialista Andrés Martín, el concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez ha contestado que se ha detectado una incidencia y que se ha suspendido el envío de las notificaciones.

El pasado 20 de mayo, arrancó en Santa Cruz de Tenerife el primer periodo del año de pago voluntario de los impuestos municipales, que es el que afecta, principalmente a los ciudadanos. Durante este primer periodo, que se extenderá hasta el 22 de julio, el Consistorio suele cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el rodaje del coche, los vados, la reserva de aparcamiento, los cajeros automáticos, y la tasa de basura de las viviendas. Con respecto a esta tasa, el Ayuntamiento anunció en enero que el cobro de los recibos se retrasaría hasta el segundo periodo de pago voluntario de los impuestos, que tendrá lugar entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, y que corresponde a los tributos de las empresas, que son el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y tasa de la basura de los negocios.

El motivo de dicho aplazamiento es que la tasa de la basura se ha incrementado un 50% como media, "porque así lo obliga el Gobierno de España a través del conocido como basurazo". El concejal de Hacienda explicó que se tomaba la medida de retrasar el cobro para facilitar a los ciudadanos el abono de los recibos. Pero, a mediados de mayo, los contribuyentes empezaron a recibir, en sede electrónica, las cartas de pago con fecha límite del 6 de julio para realizar el ingreso.

Ahora, el Consistorio admite que, en la configuración de la herramienta informática utilizada para generar los padrones, se produjo una incidencia, en concreto, "el envío se configuró como notificación, cuando en realidad debía ser una comunicación informativa de cortesía". "La confusión entre los contribuyentes se debió a que en el apartado de fecha de validez integrado en las cartas de pago, se incluyeron dos fechas, primero 6 de julio y posteriormente 20 de agosto, que no debían figurar", apunta el área de Hacienda. Ésta añada que, una vez detectada la incidencia, se ha dejado de generar notificaciones y se ha puesto en marcha la elaboración de la comunicación individual de información accesible. La Corporación local insiste en que la notificación oficial se realizará a partir del 20 de septiembre.