El calvario de la carretera de Ofra-El Chorrillo en Tenerife: tres décadas de retrasos, dos puentes fantasmas y un final a medias

A los vecinos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna les cuesta entender cómo una carretera que se proyectó hace tres décadas para mejorar la movilidad en el área metropolitana de la Isla, conectando con enlaces directos las vías TF-2 (autovía Norte-Sur) y TF-5 (autopista del Norte), no ha podido aún finalizarse. Durante todos estos años, los retrasos, las modificaciones del proyecto, la suspensión de los trabajos y la falta de financiación para ejecutar la demandada vía Ofra-El Chorrillo ha provocado, por un lado, la indignación de los ciudadanos, y, por otro lado, el impacto en el paisaje con dos infraestructuras 'fantasmas', dos puentes inacabados, uno sobre la TF-5 y otro junto a la TF-2. El Gobierno de Canarias ha retomado esta semana, tras una muy larga espera, la finalización de esta carretera, aunque de momento sólo ejecutará los tramos entre las Moraditas de Taco y El Chorrillo, que incluye el puente de la TF-2. Esto significa que deja pendiente el tramo que conectaría la vía con Ofra, en concreto, con la Residencia de la Candelaria, por lo que el viaducto de la TF-5 seguirá existiendo como una infraestructura 'fantasma'.

La vía Ofra-El Chorrillo se proyectó en el año 1996, incluyéndose en el acondicionamiento y refuerzo del firme del tramo Santa Cruz-La Laguna de la autopista del Norte (TF-5). El trazado de esta carretera comenzaba en la intersección de la avenida de los Príncipes de España, en Ofra, con la carretera de El Rosario y continuaba hasta El Chorrillo para enlazar con la TF-2, que es la autovía que conecta la autopista del Sur (TF-1) con la TF-5 desde Añaza y Santa María del Mar. En aquel entonces, todas las actuaciones previstas en el proyecto de acondicionamiento de la autopista del Norte se llevaron a cabo, excepto la vía Ofra-El Chorrillo, que no pudo ejecutarse debido a la "dificultad" del proceso expropiatorio, según lo indica el Ejecutivo canario. Lo único que comenzó a construirse fue el puente sobre la TF-5, que lleva ya más de 25 años inacabado y abandonado.

Puente de la carretera Ofra-El Chorrillo junto al enlace de la TF-2 (vía de conexión Sur-Norte). / El Día

En 2007, se aprobó un nuevo proyecto denominado Nueva Vía Ofra-El Chorrillo, cuyo expediente de obras se contrató en 2008, iniciándose los trabajos ese mismo año. En 2013, se dio el visto bueno al modificado número uno y al proyecto de obras complementarias. Debido a la imposibilidad legal de introducir nuevas modificaciones en ambos expedientes, el 14 de septiembre de 2017 se suspenden los trabajos y en abril de 2018 se inicia la resolución de ambos contratos (principal y obras complementarias). El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, se ve obligado a tramitar un nuevo expediente de contratación de obras para poder terminar la carretera. Sin embargo, durante varios años no se produjo ningún movimiento para impulsar esta actuación. La falta de financiación, las modificaciones del proyecto y los sucesivos retrasos han convertido la ejecución de esta vía en un auténtico calvario.

Los trabajos desde Las Moraditas de Taco hasta la TF-2 costarán seis millones y tienen un plazo de 18 meses

En 2023, el Ejecutivo canario decidió retomar el proyecto, licitando la finalización de la vía Ofra-El Chorrillo en abril de 2025, por un importe de seis millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Eso sí, y "debido al a complejidad de esta actuación", el Gobierno ha optado por priorizar los denominados tramos B (desde la glorieta Moraditas de Taco hasta la glorieta que permite la conexión con el barrio de San Matías y la calle El Abandono) y C (desde la glorieta de San Matías hasta la conexión con la TF-2, en el barrio de El Draguillo), incluyendo la finalización del puente situado en esta zona.

"El diferente grado de ejecución en el que se encuentra cada tramo de las obras tras su suspensión, así como el diferente nivel de complejidad y urgencia en la terminación de cada uno, ha llevado a plantear la finalización de la carretera mediante dos expedientes, el correspondiente a los tramos B y C, y el del tramo A. La ejecución de los dos primeros es más urgente y sencilla, porque la única gran estructura considerada en este ámbito, que es el puente sobre el barranco del Muerto, ya está construida", apunta la Consejería de Obras Públicas.

El Ejecutivo prevé licitar este año la redacción del proyecto del tramo que conectaría con Ofra

Sin embargo, deja pendiente el tramo A, que es el más complejo, que es el que discurre entre Las Moraditas y la avenida de los Príncipes de España, en Ofra, para conectar con la Residencia de la Candelaria y con la autopista del Norte. De esta forma, el puente o paso superior sobre la TF-5 seguirá abandonado. Además, este tramo también contempla otra "gran estructura" para salvar el barranco de los Moriscos.

El Gobierno asegura que esta parte de la carretera se llevará a cabo. Prevé iniciar la redacción del proyecto este año. En este sentido, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, exige al Ejecutivo que impulse cuanto antes la finalización también de este tramo, "para que realmente se produzca la conexión entre El Chorrillo y Ofra, entre la TF-1 y la TF-5 con enlaces directos". "Esta carretera, por la que se lleva esperando tanto tiempo, no estará acabada hasta que se concluyan todos los tramos".