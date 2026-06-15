El Círculo de Amistad XII de Enero afronta una auditoría externa bajo la nueva presidencia de Sergio Núñez

«Nada he hecho, nada he escondido; abran los cajones». Con esta frase anuncia el nuevo presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, Sergio Núñez, el encargo de una auditoría externa que se realizará antes de finalizar el año sobre los veintiséis meses de mandato de su predecesor y jefe de filas durante los últimos siete años, Andrés Rodríguez. El informe permitirá conocer la situación real de la institución antes de mediados del próximo año, según prevé.

No solo fue uno de sus compromisos, sino una de las condiciones que puso para asumir el reto de liderar la candidatura del sector oficial a la presidencia de la entidad, que, según admite este banquero que a sus 43 años se convierte en el segundo responsable más joven del Círculo en siglo y medio de historia, «se ha contaminado de la crispación que afecta a la sociedad en general».

Obras y paz social

De ahí que haya planteado su mandato desde dos ámbitos de actuación. Por una parte, culminar el 20% de las obras que quedaban pendientes de la etapa de Andrés Rodríguez; por otra, impulsar proyectos propios durante los veintidós meses que permanecerá al frente de la institución. Son, como él mismo los define, retos «románticos» orientados a regenerar la paz social y aprovechar la oportunidad que le han concedido los socios.

El segundo presidente más joven de la entidad anuncia una auditoría externa y nuevo sistema de votación

Aunque reconoce que se enfrenta a la desconfianza generada por bulos y falsedades, según sostiene, pide respeto a los sectores más críticos para contribuir a restituir una imagen institucional que considera dañada durante los últimos meses.

La hoja de ruta de las inversiones

En cuanto a las obras, asegura que antes de finalizar este mes concluirá la instalación de las placas fotovoltaicas. Entre los proyectos previstos para antes de las próximas elecciones, en 2028, figuran la finalización del gimnasio de Barranco Hondo, la renovación de la maquinaria deportiva —que requerirá la aprobación de la junta general— y la culminación del spa de estas instalaciones, que contará con una gran cristalera con vistas al mar. También se acometerán la cubierta del parque infantil y la modernización de la tercera planta, además de impulsar la zona chill out de Ruiz de Padrón.

Cambios en las votaciones

En la hoja de ruta más «romántica», Sergio Núñez reforzará la comunicación con los socios. Entre las medidas concretas, junto a la auditoría externa, destaca la implantación de un nuevo sistema de votación. Se pretende sustituir el tradicional sistema de levantarse o permanecer sentado por otro telemático, acompañado de formación para aquellos socios menos familiarizados con las herramientas digitales. También se revisará quiénes votarán asuntos económicos que comprometan derramas o cuestiones económicas para que quien lo decida sea quien paga.

Los socios predilectos

Este nuevo sistema no afectará a los derechos y privilegios de los socios predilectos —aquellos que, tras cuarenta años ininterrumpidos, dejan de abonar cuotas o derramas extraordinarias—.

Los dos próximos años de mandatos los centrará en regenerar la paz social; difamar tendrá consecuencias

Sergio Núñez garantiza el respeto a los miembros históricos de la sociedad, aunque plantea una actualización para que, en los asuntos económicos, vote quien finalmente afrontará el pago.

Siete meses de crisis

El relevo en la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero se produce tras siete meses de fuerte desgaste institucional para Andrés Rodríguez, a quien su sucesor define como un hombre de honor. Todo comenzó en noviembre pasado con la convocatoria de una asamblea extraordinaria para decidir sobre unos terrenos en el Suroeste que la mayoría de los socios desconocía. Aquello desembocó en una tensa junta en la que se cuestionó el derecho a voto de los socios predilectos y derivó posteriormente en otra asamblea donde fueron rechazados los presupuestos, detonante de la convocatoria electoral.

Reconstruir la credibilidad

Pese a ese clima de confrontación, Sergio Núñez fue el único candidato que concurrió a la presidencia. Ahora asegura estar más preocupado por reconstruir la credibilidad de la institución que por culminar unas obras ya encauzadas. Eso sí, deja una advertencia: no quedarán impunes quienes hayan difamado.