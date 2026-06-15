Las seis cafeterías que merece la pena visitar en Santa Cruz de Tenerife: del café de especialidad a los desayunos más originales

La cultura del café vive un momento de crecimiento en Santa Cruz de Tenerife. En los últimos años han surgido numerosos establecimientos que han apostado por el café de especialidad, la repostería artesanal y propuestas gastronómicas diferentes.

Se trata de algunos de los lugares de referencia de la ciudad tanto para desayunar como para disfrutar de una pausa durante el día.

La creadora de contenido de la cuenta de Instagram @blaaanspace ha hecho, según su criterio, el listado de las seis cafeterías top de Santa Cruz de Tenerife que destacan por su oferta, personalidad y ambiente.

1.Amani Coffee: café de especialidad y repostería artesanal

Situada en la calle Suárez Guerra, 50, Amani Coffee se ha consolidado como una de las propuestas más conocidas entre los amantes del café de especialidad.

Su carta incluye desayunos, smoothies y diferentes elaboraciones artesanales. Entre sus productos más populares destacan los cinnamon rolls elaborados con masa de fermentación lenta, una técnica que aporta una textura más esponjosa y un sabor más intenso.

El local también trabaja con cafés de origen, como algunas variedades procedentes de Colombia, y cuenta además con un espacio adaptado para clientes que acuden acompañados de sus mascotas.

2. Brezelita: inspiración bávara en el centro de la ciudad

En la calle La Luna, número 4, se encuentra Brezelita, un establecimiento que combina elementos de la tradición gastronómica alemana con la cultura del café de especialidad.

Su propuesta gira alrededor de los brezels recién horneados y una selección de repostería donde destacan diferentes tipos de rollos dulces, entre ellos los de canela y arándanos.

El local apuesta por ofrecer combinaciones poco habituales que mezclan recetas tradicionales con propuestas más innovadoras.

3.Findé Café: desayunos con productos locales

Ubicado en el Paseo de Milicias de Garachico, 6, Findé Café cuenta con el distintivo Solete de la Guía Repsol y ofrece una propuesta basada en desayunos y brunch elaborados con productos inspirados en Tenerife.

Entre las opciones más demandadas figuran los pancakes caseros, la granola artesanal acompañada de fruta fresca y yogur de vaca canaria, así como diferentes sándwiches y platos ligeros. Además de café, el establecimiento incorpora vinos naturales dentro de su oferta gastronómica.

4.Baraván Bistró: desayunos y almuerzos con influencia francesa

En la plaza Ireneo González, junto a la calle Numancia, se encuentra Baraván Bistró, otro de los locales que ha logrado atraer a una clientela fiel gracias a una carta que combina desayunos y almuerzos.

Entre sus platos más conocidos figuran el entrecot acompañado de salsa Café de París y los denominados "bikinis", una versión elaborada de los tradicionales sándwiches mixtos. Destaca especialmente el Bikini Benedictine, preparado con pan brioche, bacon ahumado, huevos poché y salsa holandesa casera.

5.Poleto: mucho más que helados junto al Mercado de África

Situado en la calle José Hernández Alfonso, dentro del entorno del Mercado Nuestra Señora de África, Poleto ha ampliado el concepto tradicional de heladería con una oferta centrada en productos frescos y naturales.

El establecimiento es conocido por sus polos artesanales elaborados con fruta, pero también ha incorporado café de especialidad y bowls de açaí que pueden consumirse tanto en el desayuno como en la merienda.

La apuesta por ingredientes de temporada y sabores inspirados en frutas tropicales canarias forma parte de la identidad del negocio.

6.La Escala: un espacio para trabajar, reunirse o desconectar

La sexta propuesta de esta selección es La Escala, ubicada en la calle Santo Domingo, 7. También reconocida con un Solete de la Guía Repsol, esta cafetería combina restauración y espacio de encuentro.

Su carta apuesta por una cocina multicultural con influencias de diferentes países y recetas que incorporan sabores internacionales. El establecimiento está diseñado para adaptarse a distintos usos, desde reuniones informales y encuentros entre amigos hasta jornadas de teletrabajo o estudio.

El auge del café de especialidad en Canarias

El crecimiento de este tipo de cafeterías refleja una tendencia cada vez más visible en Canarias. Los consumidores valoran cada vez más aspectos como el origen del café, los métodos de preparación, la calidad de los ingredientes y las propuestas gastronómicas diferenciadas.

En ciudades como Santa Cruz de Tenerife, estos espacios se han convertido en puntos de encuentro donde la experiencia va más allá de tomar un café, integrando gastronomía, ocio y vida social.