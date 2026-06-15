San Miguel Arcángel denuncia "irregularidades" en el expediente con el que el Gobierno de Canarias rechaza la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

La polémica sobre el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido popularmente como monumento a Franco, continúa. Ahora, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que logró su protección cautelar en la justicia, denuncia "diversas irregularidades" en el expediente con el que el Gobierno de Canarias ha rechazado la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). La solicitud para que esta escultura situada en la avenida de Anaga fuese declarada BIC fue incoada por el Cabildo de Tenerife, precisamente, para cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, de 28 de junio de 2024, con la que se le dio la razón a San Miguel Arcángel, que defiende la protección de la obra de Juan de Ávalos.

El pasado 11 de junio, finalmente, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario rechazó la declaración como Bien de Interés Cultural del monumento a Franco, respaldando así el dictamen emitido en abril por la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico. El resultado de la votación del Consejo fue de dieciséis votos en contra de la protección BIC, una abstención y ningún voto favorable, al considerar que "no reúne los valores necesarios para su protección bajo esta figura".

La Asociación San Miguel Arcángel asegura que en la tramitación administrativa del expediente de declaración de BIC se "aprecian diversas irregularidades", tanto en la valoración técnica como en determinados aspectos procedimentales que, a su juicio, podrían afectar a las garantías exigibles en este tipo de procedimientos patrimoniales. Esta entidad amenaza con volver a acudir a la Justicia. "El departamento jurídico está estudiando las diferentes posibilidades que tenemos, ya que consideramos que no ha sido correcto todo lo realizado", indica el presidente de la asociación, Luis Sosa-Tolosa del Valle.

Este aprovecha para aclarar que, de todas formas, el hecho de que una obra no sea considerada Bien de Interés Cultural no implica, en modo alguno, la obligación ni la procedencia de su retirada. "Agotaremos todas las vías jurídicas disponibles para defender la postura de la asociación y reivindicar que se apruebe finalmente su declaración como BIC, atendiendo a sus valores artísticos, históricos y patrimoniales".