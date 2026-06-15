Comienza la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo en Tenerife: el Gobierno de Canarias pide perdón a los vecinos por un retraso de 30 años

La obra de la esperada carretera Ofra-El Chorrillo, por la que los municipios de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, llevan esperando desde hace treinta años, ha comenzado. Este lunes, 15 de junio, el Gobierno de Canarias puso la primera piedra de una vía que "mejorá la movilidad" en el área metropolitana de la Isla, una actuación que se proyectó en 1995 y que ha sufrido numerosas vicisitudes y retrasos. En concreto, estos trabajos corresponden a la finalización de los tramos B y C de esta carretera, que conectarán varios barrios como Taco y San Matías con la TF-1 (autopista del Sur) a través de la TF-2 (autovía interconexión Norte-Sur), y que también crearán otro itinerario de entrada a la capital chicharrera.

El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, pidió perdón este lunes a los vecinos por el tiempo que han tenido que esperar para que la finalización de esta obra se retome. Explicó que éste ha sido un expediente muy complicado, pero celebró que por fin esta actuación "tan importante para el área metropolitana de Tenerife" se haya desbloqueado. Destacó que los trabajos incluyen el embellecimiento de todo el entorno, cuyo estado actual es de abandono.

Inicio de las obras de la carretera Ofra-El Chorrillo. / El Día

La construcción de la carretera Ofra-El Chorrillo se proyectó hace 30 años, en el marco de la actuación de acondicionamiento de la TF-5 (autopista del Norte). A lo largo de todo este tiempo se han iniciado y suspendido las obras en diferentes ocasiones, "por problemas con las expropiaciones y por diferentes modificados del proyecto inicial". La última suspensión de los trabajos tuvo lugar en 2017. El Gobierno canario decidió en 2023 volver a impulsar la ejecución de esta carretera, cuya licitación se convocó en 2025. Eso sí, debido a la complejidad de la misma, el Ejecutivo ha optado por priorizar los tramos B y C, por tratarse de los más 'fáciles' y porque ya se cuenta con un puente casi acabado sobre la TF-2. Las obras costarán unos seis millones de euros.

¿Y qué ocurre con el tramo A, el que llegaría hasta la Residencia de la Candelaria?

Con respecto al tramo A, que es el que llegaría hasta Ofra, en concreto, hasta la Residencia de la Candelaria, a través del viaducto abandonado desde hace 25 años sobre la TF-5 (autopista del Norte), el Gobierno de Canarias prevé encargar este año la redacción del proyecto para poder licitar las obras. "Ésta es la parte más complicada y por eso se ha decidido separar las fases. También se tendrá que comprobar en qué estado se encuentra el viaducto por si fuera necesario demolerlo y construir otro nuevo", explicó Moisés Yanes, el director de la obra.

En este sentido, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, exigió al Ejecutivo que también finalice esta parte de la carretera, para que "realmente una El Chorrillo con Ofra". "La vía no estará acabada hasta que se ejecuten los tres tramos. Pido al Gobierno que siga trabajando para también sacar adelante dicha actuación, porque no podemos decir que se haya terminado el proyecto", apuntó el regidor.

Puente sobre la TF-2 para la carretera Ofra-El Chorrillo. / E. D.

El tramo B discurre entre la glorieta Moraditas de Taco y la glorieta que permite la conexión con el barrio de San Matías y la calle El Abandono. En esta parte de la carretera se habilitarán dos carriles para cada sentido, un paseo central y plazas de aparcamiento en un lado. El tramo C abarca la glorieta San Matías y la conexión con la carretera TF-2, a través de un puente, que está casi ya finalizado. El Gobierno destaca que se embellecerá el entorno, eliminando el rabo de gato, plantando nueva vegetación y colocando mobiliario urbano, entre otras acciones. Faltaría por ejecutar el tramo A, entre Las Moraditas y la avenida de Los Príncipes, que incluye la finalización del viaducto abandonado sobre la autopista del Norte.

La presidenta del Cabildo, la nacionalista Rosa Dávila, resaltó que esta actuación permitirá continuar avanzando en la mejora de la movilidad en Tenerife, reforzando la conectividad en el área metropolitana y contribuyendo a reducir los problemas de congestión. Añade que la culminación de esta carretera favorecerá desplazamientos más seguros y fluidos, además de mejorar la conexión entre distintos núcleos urbanos estratégicos del entorno metropolitano.