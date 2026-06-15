Círculo de Amistad XII de Enero: Sergio Núñez toma el relevo presidencial ante la ausencia de candidaturas críticas

El pasado 10 de junio se celebraron elecciones a la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero tras la convocatoria realizada por Andrés Rodríguez, quien dirigió la institución durante los últimos 26 meses.

Pese a la tensión vivida en las últimas asambleas —marcadas por el debate sobre los terrenos de Los Moriscos, los derechos de los socios predilectos y la aprobación de los presupuestos—, solo concurrió una candidatura, la encabezada por Sergio Núñez, incorporado hace siete meses a la junta directiva y encargado ahora de asumir el relevo.

Los críticos se quedan fuera

Los sectores críticos, agrupados principalmente en Canario Lucha y Recupera El Recreo, optaron por no presentar alternativa, aunque mantienen sus discrepancias con la gestión realizada y con el actual rumbo de la entidad.

Desde Canario Lucha sostienen que su ausencia electoral no supone una renuncia al cambio, sino una decisión adoptada ante unas condiciones que consideran poco adecuadas. Reclaman más transparencia y recuerdan que la auditoría externa anunciada por la nueva presidencia es una obligación derivada de las subvenciones públicas recibidas por el Círculo, superiores a los 600.000 euros. También piden aclaraciones sobre el proyecto fotovoltaico y el proceso electoral.

Recupera El Recreo cuestiona la continuidad

Por su parte, Recupera El Recreo considera que la candidatura de Sergio Núñez representa la continuidad de la anterior dirección. El colectivo cuestiona la falta de renovación del equipo, reclama una gestión más transparente y sostiene que algunas de las medidas presentadas como novedades ya habían sido defendidas anteriormente por este grupo.

Ambos colectivos coinciden en que la institución necesita cambios para recuperar la confianza de parte de sus socios.