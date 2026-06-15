Relevo al frente de El Recreo
Círculo de Amistad XII de Enero: Sergio Núñez toma el relevo presidencial ante la ausencia de candidaturas críticas
Los sectores críticos optaron por no presentar candidatura a la presidencia del club, manteniendo sus discrepancias sobre la gestión.
El pasado 10 de junio se celebraron elecciones a la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero tras la convocatoria realizada por Andrés Rodríguez, quien dirigió la institución durante los últimos 26 meses.
Pese a la tensión vivida en las últimas asambleas —marcadas por el debate sobre los terrenos de Los Moriscos, los derechos de los socios predilectos y la aprobación de los presupuestos—, solo concurrió una candidatura, la encabezada por Sergio Núñez, incorporado hace siete meses a la junta directiva y encargado ahora de asumir el relevo.
Los críticos se quedan fuera
Los sectores críticos, agrupados principalmente en Canario Lucha y Recupera El Recreo, optaron por no presentar alternativa, aunque mantienen sus discrepancias con la gestión realizada y con el actual rumbo de la entidad.
Desde Canario Lucha sostienen que su ausencia electoral no supone una renuncia al cambio, sino una decisión adoptada ante unas condiciones que consideran poco adecuadas. Reclaman más transparencia y recuerdan que la auditoría externa anunciada por la nueva presidencia es una obligación derivada de las subvenciones públicas recibidas por el Círculo, superiores a los 600.000 euros. También piden aclaraciones sobre el proyecto fotovoltaico y el proceso electoral.
Recupera El Recreo cuestiona la continuidad
Por su parte, Recupera El Recreo considera que la candidatura de Sergio Núñez representa la continuidad de la anterior dirección. El colectivo cuestiona la falta de renovación del equipo, reclama una gestión más transparente y sostiene que algunas de las medidas presentadas como novedades ya habían sido defendidas anteriormente por este grupo.
Ambos colectivos coinciden en que la institución necesita cambios para recuperar la confianza de parte de sus socios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suspendidos los conciertos del viernes del Tenerife Music Festival por la visita del papa León XIV
- Los conciertos del Tenerife Music Festival, pendientes de un hilo: Santa Cruz de Tenerife activará su Plan Municipal de Emergencias por la visita del papa León XIV
- Mapa y recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Santa Cruz de Tenerife
- Nuevos aparcamientos en el centro de Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo expropia dos solares en la calle San Martín en los que habilitará estacionamientos provisionales
- Añoranzas del balneario de Santa Cruz de Tenerife
- El Gobierno de Canarias activa la alerta ante la visita del papa León XIV y recomienda suspender los eventos en el entorno del Puerto: el Tenerife Music Festival, contra las cuerdas
- Cambios de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por las obras del tranvía
- Empleados públicos de Santa Cruz de Tenerife denuncian una 'cronificada situación de precariedad' en la atención social del Ayuntamiento