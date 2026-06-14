Santa Cruz de Tenerife abre la inscripción para las once escuelas de verano gratuitas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre hoy lunes el plazo de inscripción para las once escuelas de verano gratuitas con las que contará el municipio este año. Las familias podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 26 de junio, tanto de forma presencial, en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAIC) y en las Oficinas de Distrito, como de manera telemática, a través de la web municipal (www.santacruzdetenerife.es).

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, indica que se ofertan un total de 900 plazas para menores entre 3 y 12 años. Las escuelas de verano de Santa Cruz, una iniciativa impulsada por el área de Educación y Juventud para favorecer la conciliación familiar y laboral, estarán abiertas durante el mes de julio.

«Las escuelas de verano constituyen un recurso fundamental para muchas familias durante el periodo vacacional, ya que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar al tiempo que ofrecen a los menores actividades educativas, deportivas y de ocio en un entorno seguro», destaca el regidor.

Por su parte, la edil de Políticas Sociales, la nacionalista Charín González, anima a las familias a formalizar sus solicitudes dentro del plazo establecido y resalta que el programa mantiene su «apuesta por la inclusión y la igualdad de oportunidades», incorporando plazas específicas para menores con discapacidad y recursos adaptados «para atender las distintas necesidades de los participantes».

Las escuelas de verano 2026 se desarrollarán durante todo el mes de julio en once centros educativos distribuidos por los cinco distritos del municipio: Anaga, Centro-Ifara, Suroeste, Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur. El programa incluye actividades educativas, creativas, deportivas y de ocio, además de servicios de acogida temprana, permanencia tardía y desayuno adaptado, según lo indica la edil.

El servicio se llevará a cabo de lunes a viernes e incluirá acogida temprana entre las 7:30 y las 8:30 horas, actividades principales de 8:30 a 13:30 horas y permanencia tardía hasta las 14:30 horas. Asimismo, apunta la concejala responsable de Políticas Sociales, el contrato contempla servicio diario de desayuno adaptado a alergias, intolerancias y necesidades culturales o religiosas; materiales educativos y deportivos, así como camiseta y gorra identificativa para cada niño participante.

La concejala Charín González señala que toda la información relativa a las escuelas de verano de Santa Cruz de Tenerife, a los requisitos de participación y también a la documentación necesaria podrá consultarse en la web del Ayuntamiento chicharrero.