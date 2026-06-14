"Grave peligro" en la playa de Las Gaviotas: Santa Cruz de Tenerife declara la emergencia de la obra en el talud

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha declarado la emergencia de la obra en el talud de la playa de Las Gaviotas, para poder intervenir de manera inmediata, debido, según apunta el Consistorio, a la existencia de una situación de «grave peligro» para las personas y los bienes por la posibilidad de que se produzcan desprendimientos.

Así lo recoge el informe que ha emitido el área de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos una semana después de que la Corporación local ordenara el cierre del acceso a esta zona de baño tras detectarse movimientos de tierra en el talud situado junto a la carretera.

El Consistorio chicharrero ha acordado tramitar un contrato de emergencia con las empresas Tacande Geotécnica y Wara Ingeniería Ambiental, por un importe aproximado de 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución, también aproximado, de 12 meses . El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), asegura que las obras comenzarán este mes. La playa de Las Gaviotas continuará cerrada de manera preventiva hasta que finalicen los trabajos.

La primera empresa se encargará de los trabajos de inspección especializada mediante técnicos expertos en estabilización de taludes, de la inspección aérea complementaria mediante dron, de la revisión detallada de las mallas y pantallas dinámicas de protección existentes, de la identificación y cartografiado de sectores inestables, del saneo y retirada controlada de bloques con riesgo inminente de desprendimiento, y de la ejecución de los medios de contención necesarios, «con el fin de evitar la situación de grave peligro que conlleva el estado del talud».

A la segunda entidad, y según señala el también primer teniente de alcalde, se le ha encargado la contratación de los servicios complementarios, entre ellos, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud, y el proyecto de las actuaciones realizadas.

En concreto, el talud sobre el que se intervendrá se sitúa junto a la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas (TF-134), frente al edificio residencial denominado Playa Chica. En el informe municipal se indica que, tras la inspección técnica realizada en la zona y el análisis previo efectuado mediante vuelo de dron, se considera técnicamente acreditada la existencia de una situación de inestabilidad en el citado talud. «Las condiciones actuales de inestabilidad del terreno no permiten garantizar plenamente la seguridad de las personas que transitan por la zona, existiendo riesgo potencial para peatones, conductores, usuarios de la playa de Las Gaviotas, residentes del edificio residencial Playa Chica y para los distintos servicios públicos que precisan acceder al entorno».

El Ayuntamiento apunta que esta situación reviste especial importancia al afectar a una vía que constituye el acceso a un lugar público de baño situado dentro del término municipal. Por otra parte, añade el Consistorio capitalino, el mantenimiento indefinido del cierre de la carretera no puede considerarse una solución adecuada ni sostenible en el tiempo, «dado que se trata del único acceso al edificio residencial existente en la zona». La prolongación de esta medida supondría importantes limitaciones para los vecinos, además de dificultar el acceso de los servicios de emergencia, asistencia sanitaria, seguridad y demás servicios esenciales, se establece en el informe del área Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos.

Por todo ello, afirma Carlos Tarife, resulta necesario actuar con la mayor celeridad posible, «mediante la realización de una inspección especializado del talud, el saneo de las zonas inestables y la ejecución de las medidas de estabilización que se determinen técnicamente», con el fin de reducir el riesgo existente y restablecer unas condiciones adecuadas de seguridad para el uso de la carretera.

¿Se podrá utilizar la carretera?

Durante la ejecución de los trabajos deberá procurarse, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, mantener un acceso controlado para los residentes y para los servicios de emergencia, indica el edil. En aquellos momentos en los que sea imprescindible realizar cortes temporales de la circulación, «estos deberán limitarse al tiempo estrictamente necesario y coordinarse previamente con los servicios municipales correspondientes y con la comunidad de propietarios afectada».

Por otra parte, el informe elaborado por el área que dirige el concejal del PP Carlos Tarife, apunta que se debe tener en cuenta la complejidad técnica de esta actuación, derivada de las características geomorfológicas del talud, la necesidad de ejecutar trabajos especializados en altura y la conveniencia de contar con empresas con experiencia acreditada en estabilización de taludes y tratamiento geotécnico de laderas. «Por este motivo, se considera necesario que tanto la ejecución de los trabajos como la asistencia técnica asociada sean desarrolladas por profesionales especializados en este tipo de intervenciones».

"Es necesaria una actuación inmediata"

En el informe municipal se insiste en que concurren circunstancias que permiten apreciar la existencia de una situación de grave peligro para las personas y los bienes. Los técnicos consideran que la inestabilidad detectada en el talud y el riesgo de desprendimientos sobre una vía utilizada diariamente por residentes, usuarios de la playa y servicios esenciales hacen necesaria una «actuación inmediata» para evitar posibles daños y garantizar la seguridad pública.

Las actuaciones previstas, consistentes en la inspección especializada, el saneo de materiales inestables, la retirada de bloques con riesgo de caída y la ejecución de medidas provisionales y definitivas de estabilización, «resultan imprescindibles para eliminar o reducir de forma significativa el riesgo existente», reitera el también primer teniente de alcalde.

Éste resalta, en consonancia con lo que se establece en el informe de los técnicos, que la demora asociada a una tramitación ordinaria para contratar las obras necesarias, que conlleva un proceso de licitación, podría favorecer la evolución desfavorable del proceso de inestabilidad detectado y aumentar la exposición de personas y bienes a una situación de peligro.

«En consecuencia, se considera suficientemente justificada la tramitación de las actuaciones mediante el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, al concurrir una situación de riesgo grave e inminente que requiere una respuesta inmediata por parte de la administración. La ejecución de estas medidas en el talud de la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas permitirá mejorar las condiciones de seguridad del entorno, restablecer el acceso en condiciones adecuadas y garantizar la protección de las personas, los bienes y las infraestructuras afectadas», concluye el informe municipal.