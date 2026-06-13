Cambios de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por las obras del tranvía

Las obras de mantenimiento que se están realizando en las vías del tranvía ocasionarán, hasta el 23 de junio, cambios de tráfico en la rotonda guiada situada en la confluencia de la avenida Ángel Romero con la calle Alcalde Mandillo Tejera, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Movilidad.

El Consistorio capitalino ha cerrado la circulación anular en dicha rotonda, lo que impide realizar el giro, al mismo tiempo que se ha prohibido la circulación en el carril izquierdo. Sin embargo, los usuarios pueden subir y bajar por dicha rotonda, al mantenerse abierto el carril derecho en sentido ascendente, así como un carril en sentido descendente, informa el área de Movilidad del Ayuntamiento.

Como alternativas de cambio de dirección, agregan fuentes municipales, se podrá realizar el giro por la glorieta Veintinueve de mayo, ubicada en la confluencia de la avenida Islas Canarias con la de Bélgica, así como en la avenida Ángel Romero a su encuentro con la carretera general Santa Cruz-La Laguna, junto al inicio de la calle Pedro Suárez Hernández.

La ejecución de estos trabajos de mantenimiento no afectará al servicio de tranvía, que se seguirá prestando con normalidad según los horarios y rutas habituales programadas, aclara el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tampoco sufrirá ninguna alteración el servicio de guaguas del transporte urbano de Titsa, que «mantendrá el recorrido y las paradas habituales en este tramo».

El Consistorio chicharrero indica en un comunicado que, con esta tercera fase de las obras, se concluyen las actuaciones llevadas a cabo por Metrotenerife en el municipio de Santa Cruz para el mantenimiento de las vías del tranvía, que se iniciaron el pasado 19 de abril en la zona de Puente Zurita y que posteriormente se trasladaron a Cruz del Señor.