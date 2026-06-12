Visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife: estos son los lugares donde no se podrá aparcar este viernes
Habrá supresión de estacionamientos y restricciones para vehículos autorizados en diferentes puntos de la ciudad
La visita del papa León XIV a Tenerife de este viernes se convertirá en un evento histórico que quedará en la memoria de todos los que, ya sea desde casa o en persona, puedan disfrutar de ver al pontífice paseando por lugares emblemáticos de la isla. Pero, a nivel personal, también generará un quebradero de cabeza para muchos vecinos y trabajadores que, irremediablemente, tendrán que trasladarse a la capital al no poder teletrabajar.
La apuesta es clara: utilizar el transporte público, pero habrá casos en el que esto pueda complicar y mucho los desplazamientos, por lo que habrá quien sí o sí tenga que usar su vehículo privado. Y, en estos casos, otra recomendación: será mejor aparcar en las afueras y hacer el último tramo en guagua, tranvía o taxi.
Y, en caso de que te estés preguntando por qué no deberías acceder en coche a la ciudad, te dejamos el listado de estacionamientos que estarán suprimidos en Santa Cruz.
Supresión de estacionamientos
Desde las 00:05 horas hasta la finalización del evento no se podrá aparcar en:
- Calle Áurea Díaz-Flores Hernández
- Calle Leoncio Rodríguez
- Calle Cervantes
- Calle José Rodríguez Ramírez
- Calle Méndez Núñez
- Calle El Pilar
- Calle Villalba Hervás
- Calle La Marina
- Plaza del Cabildo
- Avenida Marítima
- Avenida Tres de Mayo, en sentido ascendente
- Avenida Adán Martín Menis
- Ermita de Regla
- Calle Víctor Zurita Soler
- Avenida José Martí
- Entorno del Intercambiador de guaguas
Aparcamientos reservados o no disponibles
También hay estacionamientos que estarán reservados para vehículos autorizados o públicos:
- Parking del Parque Marítimo:
- Vehículos autorizados
- Personas con movilidad reducida
- Guaguas
- No se podrá estacionar en:
- Parking del Palmetum
- Explanada de tierra del Recinto Ferial
- Explanada del Intercambiador
Además, se restringirá el estacionamiento en la plataforma interior de la avenida Marítima, donde se ubica habitualmente el rastro.
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