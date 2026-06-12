Visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife: estos son los lugares donde no se podrá aparcar este viernes

La visita del papa León XIV a Tenerife de este viernes se convertirá en un evento histórico que quedará en la memoria de todos los que, ya sea desde casa o en persona, puedan disfrutar de ver al pontífice paseando por lugares emblemáticos de la isla. Pero, a nivel personal, también generará un quebradero de cabeza para muchos vecinos y trabajadores que, irremediablemente, tendrán que trasladarse a la capital al no poder teletrabajar.

La apuesta es clara: utilizar el transporte público, pero habrá casos en el que esto pueda complicar y mucho los desplazamientos, por lo que habrá quien sí o sí tenga que usar su vehículo privado. Y, en estos casos, otra recomendación: será mejor aparcar en las afueras y hacer el último tramo en guagua, tranvía o taxi.

Y, en caso de que te estés preguntando por qué no deberías acceder en coche a la ciudad, te dejamos el listado de estacionamientos que estarán suprimidos en Santa Cruz.

Supresión de estacionamientos

Desde las 00:05 horas hasta la finalización del evento no se podrá aparcar en:

Calle Áurea Díaz-Flores Hernández

Calle Leoncio Rodríguez

Calle Cervantes

Calle José Rodríguez Ramírez

Calle Méndez Núñez

Calle El Pilar

Calle Villalba Hervás

Calle La Marina

Plaza del Cabildo

Avenida Marítima

Avenida Tres de Mayo, en sentido ascendente

Avenida Adán Martín Menis

Ermita de Regla

Calle Víctor Zurita Soler

Avenida José Martí

Entorno del Intercambiador de guaguas

Aparcamientos reservados o no disponibles

También hay estacionamientos que estarán reservados para vehículos autorizados o públicos:

Parking del Parque Marítimo:

Vehículos autorizados

Personas con movilidad reducida

Guaguas

No se podrá estacionar en:

Parking del Palmetum

Explanada de tierra del Recinto Ferial

Explanada del Intercambiador

Además, se restringirá el estacionamiento en la plataforma interior de la avenida Marítima, donde se ubica habitualmente el rastro.