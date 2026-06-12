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Visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife: estos son los lugares donde no se podrá aparcar este viernes

Habrá supresión de estacionamientos y restricciones para vehículos autorizados en diferentes puntos de la ciudad

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Lucía Feijoo Viera

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Y. R.

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Santa Cruz de Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife de este viernes se convertirá en un evento histórico que quedará en la memoria de todos los que, ya sea desde casa o en persona, puedan disfrutar de ver al pontífice paseando por lugares emblemáticos de la isla. Pero, a nivel personal, también generará un quebradero de cabeza para muchos vecinos y trabajadores que, irremediablemente, tendrán que trasladarse a la capital al no poder teletrabajar.

La apuesta es clara: utilizar el transporte público, pero habrá casos en el que esto pueda complicar y mucho los desplazamientos, por lo que habrá quien sí o sí tenga que usar su vehículo privado. Y, en estos casos, otra recomendación: será mejor aparcar en las afueras y hacer el último tramo en guagua, tranvía o taxi.

Y, en caso de que te estés preguntando por qué no deberías acceder en coche a la ciudad, te dejamos el listado de estacionamientos que estarán suprimidos en Santa Cruz.

Supresión de estacionamientos

Desde las 00:05 horas hasta la finalización del evento no se podrá aparcar en:

  • Calle Áurea Díaz-Flores Hernández
  • Calle Leoncio Rodríguez
  • Calle Cervantes
  • Calle José Rodríguez Ramírez
  • Calle Méndez Núñez
  • Calle El Pilar
  • Calle Villalba Hervás
  • Calle La Marina
  • Plaza del Cabildo
  • Avenida Marítima
  • Avenida Tres de Mayo, en sentido ascendente
  • Avenida Adán Martín Menis
  • Ermita de Regla
  • Calle Víctor Zurita Soler
  • Avenida José Martí
  • Entorno del Intercambiador de guaguas

Aparcamientos reservados o no disponibles

También hay estacionamientos que estarán reservados para vehículos autorizados o públicos:

  • Parking del Parque Marítimo:
  • Vehículos autorizados
  • Personas con movilidad reducida
  • Guaguas
  • No se podrá estacionar en:
  • Parking del Palmetum
  • Explanada de tierra del Recinto Ferial
  • Explanada del Intercambiador

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Además, se restringirá el estacionamiento en la plataforma interior de la avenida Marítima, donde se ubica habitualmente el rastro.

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