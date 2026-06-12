La Virgen de Candelaria ya ocupa su lugar entre vítores y emoción en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

A las 9:40 horas de la mañana, el puerto de Santa Cruz de Tenerife vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada. La imagen de la Virgen de Candelaria fue finalmente instalada en el recinto celebrativo entre aplausos, vítores y vivas de los miles de peregrinos que aguardaban su llegada.

El órgano de Juan Luis Bardón puso música a ese instante interpretando el himno de la patrona de Canarias, mientras Dino Romero, encargado de la animación del encuentro, anunciaba que el Papa acababa de aterrizar en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Allí fue recibido por las autoridades, entre ellas la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez.

Un ambiente festivo bajo el sol

El ambiente en la dársena de Los Llanos era plenamente festivo. Junto al fervor religioso y la emoción del momento, el intenso sol que ya caía sobre el recinto anticipaba una mañana de elevadas temperaturas.

Por ello, la organización insistía en las recomendaciones de hidratación, protección solar y precaución para los miles de asistentes congregados.

Una hora y cuarenta minutos después de la apertura de puertas, el escenario central presentaba ya la imagen definitiva que acompañaría la celebración: el Santísimo Cristo de La Laguna presidiendo el altar y, a su lado, la Virgen de Candelaria ocupando el lugar que le correspondía a la espera de la llegada del Santo Padre.

Música antes de la Eucaristía

La programación previa a la Eucaristía continuaría entre las 10:00 y las 11:00 horas con la animación del grupo católico de Alejandro Abrante.

Después llegarían las actuaciones de Los Sabandeños y de Chago Melián, que pondría el broche musical con la interpretación del tradicional Ave María.

Cuenta atrás para la llegada del Papa

A las 11:00 horas se cerrarán las puertas del recinto y comenzará la cuenta atrás para la llegada del Papa, que presidirá la solemne Eucaristía del mediodía.

Con esta celebración culminará una jornada histórica para Tenerife y para toda Canarias.