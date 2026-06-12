Taxis, tranvía y guaguas en Santa Cruz por la visita del papa León XIV: paradas provisionales, líneas suspendidas y cambios de recorrido

La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes, 12 de junio, provocará cambios importantes en el transporte público de Santa Cruz de Tenerife, con afecciones en taxis, tranvía y guaguas. Las modificaciones afectarán especialmente al entorno del puerto, la avenida Francisco La Roche, Muelle Norte, la avenida San Sebastián y varios puntos del centro de la capital.

El dispositivo incluye paradas provisionales de taxi, supresión temporal de paradas habituales, cambios en la Línea 1 del tranvía, suspensión de algunas guaguas, desvíos en líneas de TITSA y una tarifa especial de un euro por trayecto para usuarios sin tarjeta Ten+ o bono residente.

Taxis: paradas provisionales y paradas suprimidas

Desde las 00:05 horas del viernes y hasta la finalización de los actos se habilitarán paradas provisionales de taxi en la avenida San Sebastián, en los estacionamientos en línea del margen derecho, y en la calle General Gutiérrez, después del cruce con Doctor Allart.

Durante esa misma franja horaria quedarán suprimidas las paradas de taxi de la calle El Pilar, Doctor Antonio Perera Reyes, plaza del Cabildo y avenida de la Constitución.

Tranvía: cambios en la Línea 1

La Línea 1 del tranvía funcionará con tranvías dobles y una frecuencia de paso de 10 minutos.

Entre las 06:00 y las 10:30 horas, el servicio se prestará entre La Trinidad y Teatro Guimerá. A partir de las 10:30 horas, circulará entre La Trinidad y La Paz.

La previsión es recuperar la normalidad alrededor de las 15:00 horas. La Línea 2 funcionará con normalidad durante toda la jornada.

Guaguas suspendidas y cambios en Anaga

Entre las 06:00 y las 17:00 horas quedarán suspendidas temporalmente las líneas 914, 920 y 921 por los cortes en la zona próxima al puerto y el cierre de la avenida Francisco La Roche.

Las líneas de Anaga modificarán su recorrido y tendrán inicio y final en la parada de Muelle Norte. Esta medida afectará a las líneas:

916, 917, 945, 946, 947, 910.

La conexión con el Intercambiador de Santa Cruz se realizará mediante una línea lanzadera desde Muelle Norte, con una frecuencia estimada de 10 a 15 minutos y recorrido por la Rambla de Santa Cruz.

Líneas modificadas por el recorrido del Papa

Entre las 09:00 y las 12:30 horas, el recorrido del Papa provocará cambios en las líneas:

901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 912, 919, 934, 935, 936, 937, 940 y 941.

Además, entre las 06:30 y las 17:00 horas quedarán anuladas las paradas de la avenida Francisco La Roche, entre el monumento a la Victoria y el Intercambiador. Esta medida afectará a las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947.

Paradas anuladas en el centro

Entre las 10:00 y las 12:30 horas no estarán habilitadas las paradas de la avenida San Sebastián y la calle José Hernández Afonso. Las líneas afectadas serán:

014, 026, 228, 232, 902, 908, 909, 919, 934, 935, 936 y 937.

En esa misma franja horaria también quedarán fuera de servicio las paradas de la avenida La Salle y la calle Méndez Núñez, con afección a las líneas 902, 905, 912 y 935.

Afección por el cierre de la TF-5

Entre las 13:00 y las 14:00 horas, las guaguas que deban acceder a la TF-5 para incorporarse después a la TF-1 en dirección sur verán interrumpido su servicio durante el cierre de la autopista del norte.

Tarifa especial de un euro

Durante la jornada se aplicará una tarifa especial de un euro por trayecto para las personas que no dispongan de tarjeta Ten+ o bono residente.

El pago podrá hacerse al conductor en efectivo o con tarjeta bancaria. Para acogerse a esta tarifa, la persona usuaria deberá indicar que el desplazamiento se realiza con motivo de la visita papal.

Las autoridades recomiendan consultar los cambios antes de salir y acudir con margen suficiente.