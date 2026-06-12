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Mapa y recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Santa Cruz de Tenerife

Conoce las calles que recorrerá el pontífice para que consigas la mejor ubicación para verlo de cerca

El papa León XIV se dirige a los fieles durante su visita a Canarias

El papa León XIV se dirige a los fieles durante su visita a Canarias

Redacción

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Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

El papa León XIV llegará este viernes, 12 de junio, a Tenerife durante su gira por España, que también lo ha llevado por Madrid, Barcelona y Gran Canaria en la última semana.

Precisamente la capital de la isla será uno de los puntos estratégicos para que fieles y curiosos acudan a ver al pontífice de cerca, ya sea en el vehículo que lo traslade desde La Laguna, en el papamóvil o en el recinto portuario donde se celebrará la misa.

Y, además, será la última oportunidad -al menos por el momento- de verlo en la isla, puesto que desde Santa Cruz se dirigirá al aeropuerto, donde, tras un acto protocolario de despedida, partirá con destino a Roma.

El papamóvil de León XIV llega a Tenerife

El papamóvil de León XIV llega a Tenerife

G. C.

De ahí que una gran parte de los ciudadanos se desplacen hasta Santa Cruz para disfrutar de un acontecimiento histórico, que pondrá a la isla en el foco mundial. Si este es tu caso, probablemente, te estés preguntando cuál es el recorrido del papamóvil, con el objetivo de buscar un hueco en alguna de las calles por las que pase para ver a León XIV de cerca. Si es así, no te preocupes, te dejamos la ruta que seguirá por la capital chicharrera.

Visita a Tenerife

La visita del papa a Tenerife comenzará con su llegada al aeropuerto de Los Rodeos a primera hora de la mañana. Ya a las 09:30 horas se reunirá con los migrantes en el centro de Las Raíces para dirigirse, posteriormente, a la Plaza del Cristo de La Laguna, donde conocerá las realidades de la integración de los migrantes y dará un discurso.

Una vez concluida su visita a La Laguna, se desplazará hasta la capital, sobre las 11:30 horas, llegando por la Avenida Tres de Mayo y siguiendo por la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Alcalde José Emilio García Gómez y la calle Áurea Díaz-Flores Hernández hacia La Salle, trayecto que hará en vehículo oficial.

Recorrido del papamóvil por Santa Cruz

Será en La Salle donde se haga el cambio al papamóvil, vehículo que le permitirá mantener un contacto más cercano con los fieles congregados a lo largo del recorrido.

Mapa del recorrido por Santa Cruz.

Mapa del recorrido por Santa Cruz. / E. D.

En concreto, el papamóvil avanzará por el puente Galcerán, calle Galcerán, plaza Weyler y calle Méndez Núñez, bordeando el parque García Sanabria, para continuar después por las calles de El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, atravesando el corazón histórico y comercial de la capital.

La última parte del trayecto discurrirá por la avenida Marítima, la avenida Francisco La Roche y la avenida de la Constitución hasta alcanzar el entorno del Auditorio de Tenerife y el puerto de Santa Cruz, donde se celebrará el acto central de la visita: la misa multitudinaria en el puerto chicharrero.

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