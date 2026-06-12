Empleados públicos de Santa Cruz de Tenerife denuncian una "cronificada situación de precariedad" en la atención social del Ayuntamiento

Casi una treintena de empleados públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, trabajadoras sociales adscritas al área de Atención Social, han presentado un escrito ante el Consistorio para denunciar la "cronificada situación de precariedad" que sufre el servicio que se presta en la capital. Aseguran que dicha situación "imposibilita el adecuado ejercicio y desempeño de la labor profesional", así como el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía usuaria del sistema público de Servicios Sociales en el municipio. La portavoz del Partido Socialista en la capital, Patricia Hernández, hizo referencia a este escrito este jueves, 11 de junio, durante una Comisión de Control, para exigir al Ayuntamiento medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de las Unidades de Trabajo Social (UTS) en Santa Cruz.

Estas trabajadoras destacan que la capacidad para proporcionar una atención de calidad a la población que peor lo está pasando y para actuar con integridad depende, en gran medida, del mantenimiento de la salud integral de los profesionales. En este sentido, señalan que en el Ayuntamiento chicharrero es necesaria una transformación de las políticas organizativas que "no respetan el bienestar de las trabajadoras sociales". "Como trabajadoras sociales municipales queremos dejar claro que con este manifiesto no sólo queremos abordar la ya conocida y motivada falta de recursos humanos y materiales en los servicios sociales municipales, sino que también pretendemos exponer cómo a lo largo de estos últimos años nuestro correcto desempeño profesional se ha visto obstaculizado por la inacción o por la implementación de una serie de medidas, instrucciones o directrices organizativas que claramente condicionan el adecuado desarrollo de nuestras funciones y, en algunos casos, además, vulneran y lesionan nuestros derechos laborales", indican.

El colectivo denuncia ausencia y abandono

Como colectivo profesional, estas empleadas públicas exigen al Ayuntamiento el "respeto intrínseco que merece nuestra profesión y nuestro trabajo", que se dirige directamente a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Santa Cruz. "La merma de nuestro respeto profesional desvaloriza directamente los derechos de la ciudadanía". En concreto, denuncian en el escrito la "ausencia y abandono" de políticas orientadas a garantizar la seguridad y dignificar los espacios de atención a la ciudadanía en el territorio, pues, según aseguran, ninguna de las siete UTS del municipio cuenta con espacio suficiente para absorber el necesario incremento de la plantilla ni la correcta atención a los usuarios; la existencia de instrucciones y directrices que "impiden" el ejercicio profesional; y el deterioro de la imagen pública del colectivo profesional.

Asimismo, alertan del "bloqueo" de la interlocución del trabajo social en la definición de iniciativas, del bloqueo para el acceso a los aplicativos de gestión del expediente electrónico, y del bloqueo de la comunicación profesional. Las 29 trabajadoras sociales que firman este escrito solicitan que se adopten las medidas necesarias que "permitan la adecuada dotación de trabajadoras sociales de atención primaria y comunitaria", medidas que garanticen un entorno laboral saludable y sostenible, y medidas que permitan el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales de atención primaria (cita previa) y a la totalidad de prestaciones y servicios sociales.

Por su parte, la edil de Atención Social, la nacionalista Charín González, asegura que se está trabajando en la mejora de las Unidades de Trabajo Social del municipio