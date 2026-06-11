La transformación de la calle de La Rosa en Santa Cruz de Tenerife entra en su recta final

Apenas queda un mes para que la polémica obra de mejora y ampliación de aceras de la céntrica calle de La Rosa, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, finalice. Al menos así lo aseguró el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, en la Comisión de Control celebrada este jueves, 11 de junio, a raíz de la comparecencia solicitada por el grupo municipal de Vox. La previsión es que la transformación de esta vía acabe en julio, tras tres años de trabajos que han traído de cabeza a comerciantes y vecinos.

La intervención en la calle de La Rosa comenzó el 17 de julio de 2023 y desde entonces ha estado marcada por su complejidad técnica. A esto se han sumado diferentes obstáculos con los que la ejecución de la obra se ha tropezado, como el hallazgo de infraestructuras subterráneas antiguas, canalizaciones no registradas y redes que no figuraban en los planos iniciales, lo que ha provocado un retraso de 12 meses en la finalización de los trabajos.

El proyecto tuvo que ser modificado al alza. A los más de 4,3 millones de euros previstos inicialmente se sumó un incremento de 1,3 millones para hacer frentes a los diferentes imprevistos, por lo que, finalmente, la transformación de la calle de La Rosa costará en torno a los seis millones, con una aportación de 1,7 millones procedente de fondos europeos Next Generation.

El objetivo de este proyecto es convertir esta céntrica vía situada en el barrio de El Toscal en un lugar de encuentro y recorrido para peatones y para la realización de compras, con amplias aceras y espacios "agradables".

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La obra de la calle de La Rosa no es la única que ha sufrido retrasos, según lo admitió ayer el concejal de Infraestructuras. Para que Santa Cruz de Tenerife recupere el paseo peatonal de la transitada avenida de Anaga también habrá que esperar un poco más, hasta febrero de 2027. También se incrementará el presupuesto en torno a un millón de euros. Y es que, según recordó el edil, el desarrollo de los trabajos se ha tropezado con distintos inconvenientes, como problemas con la cimentación, así como el hallazgo de una antigua tubería de la Refinería y de una línea de media tensión que se encuentra en mal estado. Por todo ello, la finalización del proyecto se retrasará seis meses como mínimo y costará un millón de euros más.

También se retrasarán las obras de mejora de la transitada acera con gran pendiente situada junto al Centro Comercial Meridiano, que han tenido que suspenderse, "porque el relleno de la acera no es el más adecuado".

El concejal de Infraestructura también aprovechó para señala que el sector de la construcción está atravesando una situación dramática, porque "no hay mano de obra y los precios han subido demasiado". "En Santa Cruz de Tenerife, con respecto a la ejecución de proyectos, también estamos sufriendo la falta de personal", comento Javier Rivero.