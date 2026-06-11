Santa Cruz de Tenerife recupera el tramo final de la Rambla tras un año de obras y la eliminación de 21 árboles 'enfermos'

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado este jueves, 11 de junio, el tramo final del transitado paseo de la Rambla, tras un año de obras y la eliminación de 21 árboles que, según el Ayuntamiento chicharrero, estaban "enfermos". Los trabajos para transformar esta emblemática vía de la capital y mejorar su arbolado, que comenzaron en junio de 2025 y cuya ejecución ha costado más de un millón de euros, han finalizado, según lo anunció el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, durante una Comisión de Control.

Esta actuación ha generado numerosas críticas entre los vecinos por el retraso en la ejecución de las obras y por la eliminación de algunos históricos laureles de indias que daban sombra a la Rambla. Con respecto a lo primero, el edil recordó que durante la realización de los trabajos se produjeron dos incidencias: una interferencia con la red de fibra óptica del Gobierno de Canarias y la sustitución de postes de alumbrado que estaban en mal estado. Sobre lo segundo, Tarife aclaró que los árboles fueron talados por el mal estado en el que se encontraban y destacó que se han plantado nuevos ejemplares.

En concreto, este proyecto ha consistido en una serie de intervenciones enfocadas, fundamentalmente, en la mejora de la vegetación y de su permeabilidad, en la renovación del alumbrado, en la instalación de nuevo mobiliario urbano y en la mejora de la red de riego. Los trabajos se han realizado en el tramo comprendido entre la calle San Isidro y la Plazoleta Doctor Pablos Abril.

También han incluido la eliminación, por su «deterioro irreversible», de 21 de los 46 inmensos laureles de indias que decoraban esta transitada avenida, y la plantación de nuevos ejemplares. Los árboles elegidos son laureles de india (Ficus microcarpa), higueras de hoja de sable (Ficus maclellandii) y barbusanos (Persea barbusana).

Según el área de Sostenibilidad Ambiental, los ejemplares eliminados se encontraban en un estado fitosanitario irrecuperable, por lo que fue necesario proceder a su tala, «minimizando el impacto sobre los árboles sanos y preservando su sistema radicular». También se procedió a la eliminación de los tocones y raíces.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que los objetivos de esta actuación son mejorar este tramo de la Rambla y restaurar y renovar el arbolado de dicha zona, ya que éste presentaba evidentes signos de deterioro, causados por diversos factores, como obras, cambio climático, proliferación de plagas y enfermedades, tal y como se ha concluido en informes técnicos.

Los nuevos árboles que crecerán ahora en el tramo final de la Rambla presentan una masa de mayor adaptabilidad a las condiciones ambientales actuales, se apunta desde el área de Sostenibilidad. Asimismo, y con el fin de mejorar el diseño y la estética del nuevo tramo, el Consistorio ha plantado especies vegetales de medio porte complementarias al arbolado. Éstas son palma del viajero (Ravenala madagascariensis), ave del paraíso (Strelitzia augusta) y palmera cola de pez (Caryota mitis).