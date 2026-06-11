Santa Cruz de Tenerife activa el PEMU en situación de alerta ante la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha decretado la activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta a partir de las 00:00 horas de este viernes. Esta decisión permitirá la adopción de las medidas preventivas extraordinarias que se hacen necesarias ante la visita del papa León XIV que se desarrollará mañana en el municipio.

Con esta medida se reforzará la coordinación institucional y entre las distintas administraciones involucradas en la gestión de este evento histórico. La principal causa para poner en marcha el PEMU se deriva de la gran concentración de personas que se citarán mañana en la capital tinerfeña, tanto en el recorrido papal por las calles de la ciudad como por la celebración eucarística multitudinaria prevista en la zona portuaria.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “la activación del Plan Municipal de Emergencias responde al compromiso del Ayuntamiento de garantizar que una jornada histórica para nuestra ciudad se desarrolle con las máximas condiciones de seguridad. Mantenemos una coordinación permanente con el resto de las administraciones para atender adecuadamente la gran afluencia de personas prevista durante la visita de Su Santidad”.

El Consistorio santacrucero ha reforzado todos los servicios municipales, en especial los relacionados con la seguridad y las emergencias, para garantizar el funcionamiento de todo el dispositivo previsto. Además, se han establecido todas las medidas necesarias para colaborar en la protección de los asistentes y poder intervenir, de manera rápida y coordinada, ante cualquier emergencia.

Gestión ágil de los recursos de seguridad

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, señala que “hemos activado todos los mecanismos de coordinación contemplados en el PEMU para dar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse. La constitución del Cecopal permitirá, además, una gestión ágil y coordinada de los recursos de seguridad, emergencias y protección civil, garantizando una capacidad de respuesta inmediata durante toda la jornada”.

Esta activación del PEMU también supone que se constituya, formalmente, el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) donde habrá un refuerzo en el sistema de comunicaciones y contará con enlaces de la Policía Local, Protección Civil, empresas municipales, y diversos recursos de emergencias dependientes del Gobierno de Canarias.