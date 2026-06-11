Puesta a punto en Santa Cruz de Tenerife para recibir al papa León XIV

Santa Cruz de Tenerife ya cuenta las horas para recibir este viernes al papa León XIV. La ciudad está ultimando los preparativos para recibir no solo a la comitiva papal, sino también a los miles de fieles que se acercarán hasta la capital para la eucaristía multitudinaria que se llevará a cabo en el puerto.

Pero la multitud no solo estará presente en el muelle, sino también en las calles, ya engalanadas, por las que pasará el papamóvil y en las que se podrá ver de cerca y saludar a León XIV.

Ante la afluencia de público esperada para la jornada, y con el objetivo de garantizar totalmente la seguridad de los asistentes, el Ayuntamiento activará a medianoche el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta, para garantizar la adopción de cualquier medida preventiva necesaria. Además, la ciudad contará con restricciones de tráfico, el refuerzo del transporte público y el cierre de colegios y espacios públicos, y se ha apostado por fomentar del teletrabajo, lo que permitirá agilizar los desplazamientos.

Recorrido del papa

Más allá de eso, si algo esperan los tinerfeños es ver de cerca al pontífice y, para ello, nada mejor que buscar un buen lugar en alguna de las calles que forman parte del recorrido que hará el papamóvil.

En concreto, León XIV llegará a la capital desde La Laguna, desde donde partirá a las 11:30 horas. Entrará a la ciudad por la avenida Tres de Mayo, siguiendo por la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Alcalde José Emilio García Gómez y la calle Áurea Díaz-Flores Hernández. Este primer tramo se realizará en vehículo oficial hasta alcanzar la avenida La Salle.

Mapa del recorrido por Santa Cruz. / E. D.

Una vez en La Salle tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la jornada, el cambio al papamóvil que le permitirá mantener un contacto más cercano con los fieles congregados a lo largo del recorrido.

A partir de ahí, la comitiva avanzará por el puente Galcerán, la calle Galcerán, la plaza Weyler y la calle Méndez Núñez, bordeando el parque García Sanabria, para continuar después por las calles de El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, atravesando el corazón histórico y comercial de la capital.

La última parte del trayecto discurrirá por la avenida Marítima, la avenida Francisco La Roche y la avenida de la Constitución hasta alcanzar el entorno del Auditorio de Tenerife y el puerto de Santa Cruz, donde se celebrará el acto central de la visita.

Misa multitudinaria

Será en el puerto capitalino donde el Su Santidad realizará el último gran acto de su visita a España: la misa multitudinaria que acogerá a miles de fieles en un acto que pasará para la historia.

La previsión es que a las 12:15 horas León XIV inicie la eucaristía en el escenario creado para la ocasión. Y, a las 13:00 horas, partirá hacia el aeropuerto de Los Rodeos, donde habrá un acto de despedida oficial y volará rumbo a Roma.

Meses de preparación

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado en un comunicado que la ciudad afronta esta cita “con enorme ilusión, responsabilidad y orgullo”, al tratarse de “un momento histórico que nunca antes había vivido nuestra capital”. En este sentido, ha señalado que “Santa Cruz lleva meses preparándose para recibir a Su Santidad y para estar a la altura de un acontecimiento que será seguido desde numerosos lugares del mundo”.

Además, la visita del papa también traerá hasta la ciudad a sus majestades los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes acompañarán a León XIV en los actos centrales previstos en la capital. Todo ello hace que esta sea una cita histórica para la ciudad y el resto de la isla, que se pondrá, durante unas horas, en el epicentro informativo nacional e internacional.

Pantalla gigante

Y para quienes deseen acudir a Santa Cruz pero no se hayan registrado para acceder al recinto de la misa, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en el exterior, de tal manera que no se pierdan ningún detalle de la misa.

Así mismo, para hacer la visita más completa, se repartirán 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita papal, además de distribuir 50.000 botellas de agua durante la jornada.