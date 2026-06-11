Nuevos aparcamientos en el centro de Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo expropia dos solares en la calle San Martín en los que habilitará estacionamientos provisionales

La zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife contará con nuevas plazas de aparcamiento. Éstas se habilitarán en dos solares que el Ayuntamiento chicharrero ha expropiado en la calle San Martín, en el barrio de El Toscal. La expropiación ha supuesto una inversión municipal de más de medio millón de euros.

Esta actuación se enmarca en las acciones que está ejecutando la Gerencia Municipal de Urbanismo para desarrollar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Toscal, según lo explica la responsable del área, Zaida González, del PP.

En este documento está previsto que esas parcelas sean destinadas a la construcción de una plaza pública y de un parking subterráneo. Mientras el Consistorio chicharrero obtiene la financiación necesaria para ejecutar dicho proyecto, estos dos solares se utilizarán como aparcamientos en superficie provisionales, apunta la edil de Urbanismo.

"De esta forma, daremos respuesta a una de las principales demandas en la zona centro de Santa Cruz, y en concreto, en el barrio de El Toscal, que es la falta de estacionamiento", comenta Zaida González.

La concejala aclara que, primero, las parcelas tendrán que registrarse a nombre del Ayuntamiento chicharrero. "Ya hemos culminado la expropiación y una vez que se formalice el trámite del registro, ya podremos realizar los trabajos que sean necesarios para convertirlas en aparcamientos en superficie", añade González.

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Toscal, que entró en vigor en marzo de 2023, incluye más de una veintena de actuaciones públicas para transformar este céntrico y deteriorado barrio de la capital, es decir, que debe acometer el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre las que se encuentra la construcción de una plaza y parking bajo rasante en estos dos solares de la calle San Martín.

La inversión estimada en este plan asciende a 10,2 millones de euros, de los que 5,6 millones se destinarán a la ejecución de diferentes proyectos y los 4,6 millones restantes se gastarán en las expropiaciones que son necesarias para llevarlos a cabo.

La veintena de actuaciones incluidas en este plan especial, entre las que también se encuentra la peatonalización de calles, se han programado para su ejecución en los próximos tres cuatrienios, «repartiéndose los costes temporalmente y teniendo en cuenta que las actuaciones urbanísticas aisladas», es decir, las expropiaciones, son «prioritarias».

El Plan de El Toscal recoge la peatonalización de cinco vías, el Pasaje Primo de Rivera y las calles San Miguel, San Antonio, Gaspar Fernández y Santiago, en la que, además, se creará un carril bici. Asimismo, el documento contempla la reurbanización de las vías en las que sí se mantendrá el tráfico, con el fin de disminuirlo. Se propone un modelo de movilidad basado en grandes manzanas, facilitando el desplazamiento a pie y en bicicleta.

Además del parking en San Martín, también están previstos aparcamientos públicos bajo rasante en San Isidro y en el entorno de la Casa Pisaca. Precisamente, con respecto a Pisaca, la concejala de Urbanismo recuerda que, en la actualidad, el Ayuntamiento está tramitando el estudio detalle de todo el ámbito, en el que se construirá un pabellón polideportivo y zona de ocio.

"Solo estamos pendientes de un informe de Movilidad para aprobar este documento definitivamente y poder dar el visto bueno, posteriormente, al proyecto de ejecución. Asimismo, iniciaremos los trámites para la expropiación del suelo necesario", agrega González.

El nuevo espacio previsto en el entorno de la Casa Pisaca estará formado por una sala deportiva cubierta, por un área infantil, por una zona para practicar calistenia, por una cancha multideportiva y por zonas de estancia con sombra mediante pérgolas o vegetación.

El Ayuntamiento lleva tramitando los planes especiales de Los Hoteles y del Antiguo Santa Cruz desde hace 12 años

Por otro lado, y con respecto a los planes especiales de protección del Conjunto Histórico Antiguo Santa Cruz y del Conjunto Histórico de Los Hoteles-Pino de Oro, cuya tramitación se inició hace ya 12 años, la concejala de Urbanismo asegura que se está haciendo todo lo posible para poder aprobarlos.

En 2014, la redacción y tramitación de ambos documentos fue contratada a equipos externos, incluyendo el procedimiento de evaluación ambiental. "En aquel momento, la norma canaria no era clara al respecto del procedimiento aplicable. Como consecuencia de esto, en 2019 se emitieron los documentos de alcance para poder pasar a otra fase de la tramitación. Pero, la entrada en vigor de nueva normativa y el incremento del contenido de los planes para poder adaptarse a la misma, así como, en el caso de Los Hoteles, la ampliación de la delimitación del Conjunto Histórico, supusieron la renuncia y finalización de los contratos con los equipos redactores", explica la edil.

A partir de 2021, se convocan nuevas licitaciones para finalizar la redacción de estos planes, adjudicándose solo el del Los Hoteles. Las discrepancias con la empresa elegida llevaron al a resolución del contrato en 2025. La intención de Urbanismo respecto a esta plan es que sea el propio Servicio Municipal de Planeamiento el que lo finalice.

Sobre el plan del Antiguo Santa Cruz, la edil admite que aún no se ha podido tramitar una nueva licitación. "La Gerencia está haciendo un gran esfuerzo en impulsar los instrumentos que, por su relevancia, más urgencia revisten para el municipio, como el Catálogo de Protección, la redacción del nuevo Plan General y las modificaciones menores del actual PGO", declara González.