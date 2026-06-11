El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife se queda sin protección: El Gobierno de Canarias rechaza su declaración como BIC

El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, situado en la confluencia de la Rambla y avenida de Anaga, se queda sin protección. El Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha rechazado la declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) de esta escultura, respaldando así el dictamen emitido en abril por la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico.

El pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, celebrado este jueves, 11 de junio, considera por mayoría, salvo una abstención, que la obra de Juan de Ávalos no reúne los valores suficientes para ser protegido como BIC, con categoría de Monumento.

De esta forma, el máximo órgano colegiado de consulta y participación del Archipiélago en esta materia da por concluido el expediente incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024. La Corporación insular inició el trámite de protección en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, de 28 de junio de 2024.

Esta resolución judicial dio la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que exigía la protección de esta obra. Y es que en el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, elaborado por el Ejecutivo canario en su momento, se establecía que este monumento, entre otros vestigios, debía ser retirado de manera inmediata.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también ha defendido la protección del Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco, por "tener valores artísticos". El Consistorio chicharrero remitió dos informes al Cabildo de Tenerife para que estos se incorporaran y se tuvieran en cuenta en el expediente de declaración de BIC. Por su parte, el Gobierno de España presentó alegaciones ante la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife contra esta protección.

Con carácter previo a la deliberación este jueves del pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico analizó el expediente en la sesión celebrada el 28 de abril de 2026. Tras examinar la documentación incorporada al procedimiento y la información aportada por el Cabildo de Tenerife como administración instructora, la ponencia emitió un dictamen desfavorable a la declaración de Bien de Interés Cultural.

El resultado de la votación del Consejo ha sido de dieciséis votos en contra de la declaración BIC, una abstención y ningún voto favorable, al considerar que no reúne los valores necesarios para su protección bajo esta figura.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios oficiales de arquitectos, las universidades canarias, los museos públicos y privados de reconocido prestigio, asociaciones ciudadanas dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, "garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos", según informa el Gobierno de Canarias.

La iniciativa para levantar esta escultura en Santa Cruz de Tenerife surgió en 1964, promovida por el gobernador civil, Juan Pablos Abril, que creó una comisión pro-monumento integrada, entre otros, por el escultor Alfredo Reyes Darias, el catedrático Jesús Hernández Perera, y el director de la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Pintor González. Se propuso el nombre del escultor Juan de Ávalos y García-Taborda, atendiendo al prestigio del que gozaba en esa época. El monumento fue inaugurado el 16 de marzo de 1966 por el alcalde Pedro Doblado.

Recogida de firmas para retirar el monumento

La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife ha exigido en numerosas ocasiones la retirada del monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, alegando que tanto en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz en su momento a un equipo de la Universidad de La Laguna como en el realizado por el Gobierno de Canarias se concluyó que se trata de un símbolo franquista que debe ser eliminado. Recientemente, dicha asociación ha iniciado una recogida de firmas exigiendo la eliminación de la escultura. En concreto, esta entidad solicita la retirada de la escultura de Ávalos, su traslado a un espacio museístico donde pueda contextualizarse históricamente, y la creación de un memorial para las víctimas de la represión.