Medio millar de vecinos de Santa Cruz de Tenerife se quedan sin luz por una avería
Un camión escoltado trasladará un transformador necesario para solventar la incidencia
E. R.
Una avería en la red eléctrica ha provocado que poco más de medio millar de vecinos de Santa Cruz de Tenerife se hayan quedado sin luz.
En concreto, las viviendas afectadas se ubican en la calle Pérez de Rozas. Según informan los vecinos, para solucionar esta avería es necesario un transformador que debe ser trasladado por un camión que, a su vez, necesita de una autorización para circular por el centro de la ciudad, debido a las restricciones por la visita del papa León XIV de este viernes.
La compañía confirma que la policía no dio acceso a la grúa con el nuevo transformador hasta las 16:00 horas.
Según confirmaron fuentes municipales, dicho camión iba a ser escoltado para entrar en la vía Pérez de Rozas en sentido contrario, de tal manera que pudiera descargar el transformador.
La web edistribucion.com (empresa distribuidora de Endesa) informa que el suministro en la zona está afectado por una incidencia y un equipo se encuentra en su zona realizando comprobaciones. La previsión es que sobre las 23:00 horas la incidencia, que afecta a un total de 525 vecinos, quede resuelta.
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