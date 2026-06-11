Llega a Santa Cruz el Tenerife Weekend Urban Dance: un jurado internacional y más de cien grupos de bailarines sobre el escenario
El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, 13 de junio, el campeonato de danzas urbanas Tenerife Weekend, en el que participarán un centenar de grupos ante un jurado internacional
El municipio de Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, 13 de junio, el evento de danzas urbanas más esperado del año, el Tenerife Weekend Urban Dance, en el que competirán un centenar de grupos de más de una treintena de academias de Canarias. La fiesta tendrá lugar en el Recinto Ferial, desde las 10:40 horas hasta las 19:10 horas, y se espera la asistencia de unas 6.000 personas.
El campeonato contará con un jurado internacional, formado por los bailarines y coreógrafos Gemini Lockiano, Mónica Tongco, y Andi Vega. Participarán grupos de todas las edades, a través de siete categorías: baby, infantil, junior, youth, absoluta, premium y megacrew. Por ejemplo, la categoría premium está formada por madres, padres y noveleros de más de 35 años, y megacrew por grupos con un elevado número de componentes, por lo que las coreografías suponen un auténtico espectáculo sobre el escenario.
Este reconocido certamen de danzas urbanas sin límite de edad, en la que niños, jóvenes y los que ya no lo son tanto comparten la pasión por el baile, cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna.
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