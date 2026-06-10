La planta de emergencia para evitar apagones en Tenerife ocupará una superficie similar a un campo de fútbol en el Puerto de Santa Cruz

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sometido a información pública la solicitud presentada por Sampol I. y O. Canarias para instalar en el Puerto de la capital chicharrera una planta de emergencia destinada a evitar apagones en la isla de Tenerife. En concreto, los promotores de este proyecto, autorizado por el Gobierno de Canarias, han pedido al Puerto la concesión administrativa para la ocupación de unos 6.300 metros cuadrados en la Dársena de Pesca, lo que equivale a una superficie similar a la de un campo de fútbol, y de las conducciones de conexión necesarias.

El proyecto consiste en la implantación de generación eléctrica de emergencia y discontinua, vinculada a las medidas temporales y extraordinarias necesarias para garantizar la seguridad del suministro en la isla de Tenerife. La Autoridad Portuaria informa de que durante un plazo de veinte días, las corporaciones locales y particulares que "se crean afectados pueden solicitar copia del proyecto y presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a la mencionada solicitud".

Las alegaciones se podrán entregar de manera presencial en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, situado en el número 49 de la avenida de Anaga, de 8:00 a 14:00 horas, o de forma telemática, a través de la sede electrónica del citado organismo (https://sede.puertosdetenerife.gob.es).

El proyecto nace de la emergencia energética declarada en el Archipiélago canario el 2 de octubre de 2023

Este proyecto nace, según lo ha explicado el Ejecutivo de Canarias, de la emergencia energética declarada en el Archipiélago el 2 de octubre de 2023, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, en la que se pone en evidencia la necesidad de contar, a corto plazo, con una potencia de generación que sea fácilmente gestionable, disponiendo así de un «importante» suplemento de energía eléctrica en las redes de distribución eléctrica de alta tensión. A través de esta declaración se reconoce que existe un riesgo de cobertura de la demanda, que ha sido puesto de manifiesto por el operador del sistema.

En una resolución de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático se apunta que, con independencia de que se aspire a buscar soluciones más sostenibles y no basadas en el uso de combustibles fósiles, es «crítico» contar con generadores que tengan la condición de gestionables y provean la suficiente inercia al sistema para evitar que se produzcan interrupciones en el suministro (ceros eléctricos). Los denominados generadores gestionables son equipos de generación de energía cuya producción se puede gestionar según la demanda.

Con la instalación de esta planta de emergencia en el Puerto de Santa Cruz que costará 23 millones de euros, se pretende disminuir el riesgo de cobertura de la demanda en Tenerife. Se trata de una planta de generación gestionable de 18 megavatios (MW) que estará formada por edificaciones prefabricadas. La planta contará con cuatro depósitos de gasoil de 100 metros cúbicos cada uno. Estos tendrán un catalizador de emisiones.

La futura planta tendrá una superficie similar a la de un campo de fútbol y costará 23 millones de euros

El Gobierno de Canarias ya ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para este proyecto, en el que se insiste sobre la necesidad de esta planta, pues los ceros energéticos son cada día «más recurrentes», debido a la superación de la demanda sobre la producción de los sistemas insulares existentes. "Es una medida temporal necesaria, para garantizar el suministro eléctrico a corto plazo ante una situación de riesgo cierto de cobertura energética", ha señalado el Ejecutivo.

Un programa de vigilancia ambiental

Eso sí, en el informe también se exige la implantación de un programa de vigilancia ambiental y que se cumplan una serie de prescripciones, como el control y correcto funcionamiento de los sistemas de impermeabilización de las zonas en las que se ubiquen los depósitos de gasoil.

Y es que la instalación en el Puerto de Santa Cruz de esta planta de emergencia para evitar apagones ha generado la preocupación de algunas de las administraciones y entidades que participaron en el trámite de consulta del proyecto. El Ayuntamiento chicharrero ha solicitado a los promotores del proyecto la elaboración de un estudio de impacto acústico, por los ruidos que la planta pudiera generar. El concejal de Servicios Públicos y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, indica que el Consistorio está pendiente de recibir dicho estudio. Otras consultas están relacionadas con los siguientes riesgos: fugas de gasoil, incendios, radiaciones y emisiones contaminantes.