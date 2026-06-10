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Multas de 2.000 euros en Santa Cruz de Tenerife por dejar un televisor y un termo junto a los contenedores de basura

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sanciona a dos vecinos el mismo día y en la misma zona, con multas de 2.000 euros, por depositar un televisor y un termo en la calle, junto a los contenedores de basura

Enseres en la vía pública, en Santa Cruz de Tenerife.

Enseres en la vía pública, en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sancionado, en un mismo día y en la misma zona, a dos vecinos de la capital por depositar en la calle, junto a los contenedores de basura, un televisor y un termo. Para cada uno de ellos la multa asciende a 2.000 euros.

En concreto, los hechos se produjeron en la avenida Luis Celso García Guadalupe, en el barrio de Añaza. En el primer caso, agentes de la Policía Local chicharrera, mientras realizaban labores de Seguridad Ciudadana en esta zona del Distrito Suroeste, pillaron, sobre las diez y media de la mañana, a un vecino dejando un termo de agua en la vía pública, fuera de los contenedores. Éste los trasladó hasta la zona en un carrito de la compra.

La infracción cometida por este ciudadano está recogida en el artículo 50.b) de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de los Espacios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, que señala que está prohibido el abandono de residuos en la vía pública, incluido el de basura dispersa (littering), el vertido y la gestión incontrolada de cualquier tipo de residuos. Se trata de una infracción "grave", estableciéndose una multa de 2.001 euros.

La segunda infracción se cometió en la misma calle solo unas horas más tarde y por parte de otro ciudadano. Los agentes de la Policía Local chicharrera pillaron a un vecino de Añaza colocando un televisor fuera de los contenedores. También esta persona ha sido sancionada con una multa de 2.001 euros.

Los ciudadanos sancionados pueden realizar el abono de la cantidad adeudada mediante ingreso o transferencia bancaria en la entidad CaixaBank. Una vez abonada la multa, el comprobante de pago deberá ser presentado en el Registro o la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En el caso de que el abono de la sanción no se realice de manera voluntaria, y según informa el Consistorio, se procederá a la ejecución forzosa por la vía de apremio sobre el patrimonio. Los afectados pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ayuntamiento o recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, recuerda a los ciudadanos que está totalmente prohibido abandonar residuos en cualquier espacio público, por fuera de los contenedores, en contenedores no habilitados para esa fracción de residuo o en lugares diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.

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