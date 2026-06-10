El Gobierno de Canarias activa la alerta ante la visita del papa León XIV y recomienda suspender los eventos en el entorno del Puerto: el Tenerife Music Festival, contra las cuerdas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado la alerta por eventos multitudinarios con motivo de la visita a Gran Canaria y a Tenerife del papa León XIV. Ante la actualización del Plateca (Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias), la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha señalado este miércoles, 10 de junio, que el servicio de Seguridad está analizando esta nueva situación para "tomar las decisiones que correspondan", decisiones que podrían conllevar la suspensión de los conciertos del Tenerife Music Festival previstos para este viernes, 12 de junio, a partir de las 17:00 horas, cuyo escenario se encuentra a escasos metros del lugar en el que el papa oficiará la multitudinaria misa.

Y es que con motivo de la activación de la alerta, el Gobierno de Canarias recomienda "evitar la celebración de actividades o eventos coincidentes en el entorno de los actos programados que puedan generar más aglomeraciones y afectar a la movilidad, a la seguridad o al normal desarrollo de los mismos". En Santa Cruz de Tenerife, mientras que el papa recorre las calles del centro de la ciudad y oficia la misa en la Dársena de Los Llanos del Puerto, para lo que se ha preparado un dispositivo de movilidad y seguridad sin precedentes, con cierres de calles y cortes de tráfico, para el Tenerife Music Festival se prevé una intensa actividad operativa y de ensayos desde las ocho de la mañana para preparar los conciertos, con un flujo constante de personal, artistas, proveedores y vehículos de producción. Se emplearán unos 170 turismos y 25 camiones, y ocuparán la zona unos 400 trabajadores.

La celebración de este encuentro del perreo y de la música urbana, prevista para el viernes y para el sábado, cuenta con todos los permisos necesarios, tanto por parte de la Autoridad Portuaria para la ocupación de la explanada del Puerto chicharrero, como por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, respecto a las licencias necesarias para llevar a cabo los conciertos. Asimismo, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han dictaminado en dos informes que es "compatible" celebrar la misa con las pruebas de sonido previstas sobre el escenario del evento de música urbana situado a escasos 150 metros del acto religioso.

Ninguna de las administraciones implicadas ha ordenado la suspensión, hasta el momento, de este evento, por lo que los organizadores han seguido adelante con los preparativos. El DÍA ya había adelantado que el Ayuntamiento activaría este jueves su Plan Municipal de Emergencias (PEMU), por lo que la celebracion del festival pendía de un hilo. Con la activación ahora por parte del Gobierno canario de la alerta, la situación se complica aun mucho más para estos conciertos. El Puerto tendrá que tomar en las próximas horas una decisión.

Con respecto al Tenerife Music Festival, el viernes está previsto que actúen Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato. Y él cartel del sábado lo forman Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.