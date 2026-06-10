Un grupo de escolares de Tenerife ha querido hacer llegar al papa León XIV un mensaje sobre la realidad migratoria de Canarias y la necesidad de reforzar la acogida a las personas migrantes. Una representación del alumnado de 6º de Primaria del colegio Hispano Inglés fue recibida este martes por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en el Ayuntamiento capitalino, donde entregó la carta con motivo de la próxima visita del pontífice a Canarias.

Los estudiantes acudieron acompañados por sus docentes y compartieron con el regidor el contenido de una misiva centrada en la realidad que viven muchos niños, niñas y jóvenes migrantes que llegan a las costas canarias en situación de vulnerabilidad. El texto recoge un mensaje de acogida, respeto, esperanza y solidaridad, valores que el alumnado quiso vincular a la presencia del pontífice en el Archipiélago.

Escolares de Tenerife envían al papa León XIV una carta de solidaridad con los migrantes / E.D

Durante la reunión, los escolares dieron lectura a la carta y explicaron las razones que les llevaron a impulsar esta iniciativa. Posteriormente, pidieron al alcalde que haga llegar el mensaje al Santo Padre durante su estancia en Canarias.

Un cayuco artesanal como símbolo de solidaridad

Además de la carta, los estudiantes entregaron al alcalde una figura artesanal que representa un cayuco, una pieza destinada también al papa León XIV.

El obsequio busca simbolizar la realidad migratoria que vive Canarias y uno de los principales desafíos humanitarios que afronta el Archipiélago en los últimos años.

El alcalde destaca la sensibilidad del alumnado

José Manuel Bermúdez agradeció la iniciativa de la comunidad educativa y valoró la sensibilidad mostrada por los estudiantes ante una cuestión de relevancia social. El alcalde señaló que escuchar sus reflexiones había sido "emocionante" y destacó la forma en la que los menores comprenden valores como la empatía, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.

El regidor también subrayó que tanto la carta como la figura artesanal preparada para el papa reflejan el compromiso de una generación consciente de las dificultades que atraviesan muchas personas que llegan a las costas canarias en busca de una vida mejor.

Bermúdez aprovechó el encuentro para poner en valor el papel de los centros educativos en la formación de una ciudadanía responsable. En su intervención, defendió que la educación no solo consiste en transmitir conocimientos, sino también en fomentar valores esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Una iniciativa vinculada a la visita papal

Los escolares compartieron también con el alcalde sus impresiones sobre el significado de la visita del papa León XIV y expresaron su agradecimiento por la inclusión de Santa Cruz de Tenerife en la agenda del pontífice.

La presencia del papa en Canarias ha generado una amplia movilización institucional, social y ciudadana. En ese contexto, la iniciativa del alumnado aporta una mirada infantil y educativa a uno de los asuntos que marcarán la visita: la atención a las personas migrantes.

El encuentro concluyó con una fotografía de familia en la que participaron el alumnado, el profesorado y el alcalde, como recuerdo de una jornada marcada por el compromiso social de los escolares.