Los conciertos del Tenerife Music Festival, pendientes de un hilo: Santa Cruz de Tenerife activará su Plan Municipal de Emergencias por la visita del papa León XIV

La celebración de los conciertos del Tenerife Music Festival previstos para el viernes 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife pende de un hilo. El Ayuntamiento chicharrero activará desde este jueves, 11 de junio, su Plan Municipal de Emergencias (PEMU), en fase de Prealerta, con motivo de la histórica visita del papa León XIV a la ciudad, lo que afectará a la logística de este festival del perreo y música urbana, cuyo escenario también se ubica en la instalación portuaria, a pocos metros de donde el papa oficiará la misa.Y si finalmente se declara la fase de alerta del PEMU, alguien tendrá que tomar la decisión de suspender los ensayos y preparativos previos.

De momento, las distintas administraciones implicadas, el Ayuntamiento capitalino, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Subdelegación del Gobierno, se resisten a hacerlo. Mientras que sí se ha decidido suspender las clases en toda la Isla; cortar autopistas, autovías y calles por donde pase el papa; eliminar estacionamientos; cerrar instalaciones públicas y recomendar el teletrabajo; con respecto al Tenerife Music Festival, que tiene su escenario a escasos metros del preparado para el papa y que ésta previsto que comience a las 17:00 horas, unas tres horas después de que León XIV abandone el recinto portuario, nadie se ha atrevido a ordenar su cancelación, evitando así reclamaciones e indemnizaciones.

Por lo tanto, los responsables del festival continúan con los preparativos, pues aseguran que no han recibido ningún tipo de información respecto a la activación del PEMU. Indican que cuentan con las autorizaciones y licencias pertinentes, tanto para la cesión del espacio, por parte de Puertos de Tenerife, como para la celebración de los conciertos, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

"No nos han comunicado nada en relación con que la celebración del evento sea incompatible con la visita del papa. Al contrario, desde los cuerpos de seguridad y desde las instituciones nos han dicho que el festival se puede llevar a cabo sin problema. Nosotros hemos cumplido con todo lo que teníamos que cumplir y, por ello, tenemos los permisos", apuntan los organizadores.

La activación del PEMU de Santa Cruz en fase de alerta supondría la suspensión de actividades al aire libre, la limitación de desplazamientos y la comunicación de una serie de recomendaciones, así como la activación de todo el personal de emergencias del Ayuntamiento, entre otras medidas. Para la celebración de los conciertos del Tenerife Music Festival, durante las horas previas se tienen que realizar ensayos y todos aquellos preparativos necesarios para la puesta en marcha de un festival de estas características.

Mientras el papa recorre las calles de Santa Cruz y oficia la misa en el Puerto, para lo que se ha preparado un dispositivo de movilidad y seguridad sin precedentes, con cierres de calles y cortes de tráfico, para el Tenerife Music Festival se prevé una intensa actividad operativa desde las ocho de la mañana, con un flujo constante de personal, artistas, proveedores y vehículos de producción. Se emplearán unos 170 turismos y 25 camiones, y ocuparán la zona unos 400 trabajadores.

Con la situación actual y sin que se haya activado el PEMU, los accesos para los preparativos de los conciertos sólo se podrán realizar por el Muelle Norte y la Dársena Pesquera. A esto hay que sumar que por la mañana, prácticamente todo el centro de Santa Cruz estará cortado al tráfico.

Desde el Ayuntamiento se indica que el Tenerife Music Festival cuenta con las licencias correspondientes y que no se prevé suspenderlas "salvo que cambien las circunstancias". Fuentes de la Autoridad Portuaria indican que la cesión del suelo también se mantiene y que, de momento, no hay novedades al respecto.

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han dictaminado en dos informes que es "compatible" celebrar la misa con las pruebas de sonido previstas sobre el escenario del evento de música urbana situado a escasos 150 metros del acto religioso. Y los promotores del festival declaran que continúan con los preparativos. Todo apunta a que habrá que esperar a que el Consistorio chicharrero active el PEMU.

Con respecto al Tenerife Music Festival, el viernes está previsto que actúen Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato. Y él cartel del sábado lo forman Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.