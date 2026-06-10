Más cambios en Santa Cruz de Tenerife por la visita del papa León XIV: el Palmétum y el Parque Marítimo cierran al público este viernes

El Palmétum de Santa Cruz de Tenerife y el Parque Marítimo César Manrique permanecerán cerrados al público el próximo viernes, 12 de junio, con motivo de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña y de las medidas organizativas, de seguridad y movilidad previstas para el desarrollo de este acontecimiento.

La decisión responde a la ubicación estratégica de ambas instalaciones dentro del ámbito en el que se desarrollarán algunos de los actos programados y al importante volumen de personas que se prevé que se desplacen hasta la ciudad durante esta jornada histórica. El cierre afectará exclusivamente al día 12 de junio.

Desde ambas instalaciones se agradece la comprensión de los usuarios ante esta medida excepcional y se recomienda planificar las visitas teniendo en cuenta esta modificación temporal del calendario de apertura.

Además, Distrito Joven, programa que desarrolla la concejalía de Juventud, ha aplazado las actividades previstas para este viernes por la visita del papa León XIV a Santa Cruz.

Espacios abiertos

Por otra parte, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento informa de las modificaciones previstas en el funcionamiento de algunos de sus servicios y equipamientos culturales durante la jornada del próximo 12 de junio. Los principales espacios expositivos municipales mantendrán su actividad con total normalidad. Tanto el Museo Municipal de Bellas Artes como el Templo Masónico y las distintas salas municipales permanecerán abiertos al público en sus horarios habituales, garantizando así el acceso de la ciudadanía y de los visitantes a la oferta cultural de la capital.

En el ámbito educativo, la Escuela Municipal de Música suspenderá las clases programadas para esa jornada, con el objetivo de facilitar la adaptación de la actividad municipal a las necesidades organizativas derivadas de este acontecimiento excepcional.

Respecto a la red de bibliotecas municipales, la Biblioteca Municipal Central, ubicada en TEA Tenerife Espacio de las Artes, mantendrá abierto el servicio de sala de estudio en su horario habitual. No obstante, el servicio bibliotecario se prestará únicamente entre las 8:00 y las 14:00 horas. Por su parte, las bibliotecas municipales de Añaza y Ofra abrirán con normalidad en su horario habitual, de 9:00 a 20:00 horas. Asimismo, los servicios de Biblioguagua y Biblioexprés permanecerán suspendidos durante esa jornada.

Zona PMR

En cuanto al recorrido que hará el papa León XIV por la ciudad, el Ayuntamiento de Santa Cruz habilitará un espacio reservado para personas con movilidad reducida (PMR), que se situará frente al Palacio de la Capitanía General de Canarias, concretamente en la parada de guaguas. Con ello se pretende facilitar el acceso a dicho colectivo, al mismo tiempo que se recomienda a las personas interesadas que acudan con antelación al inicio de la visita del pontífice, ya que se irán ocupando los sitios por orden de llegada, hasta completar el aforo.

El Ayuntamiento recuerda además que la ciudadanía podrá consultar toda la información relativa a la visita del Santo Padre a través de los canales oficiales habilitados para este acontecimiento: la página web específica www.santacruzdetenerife.es/web/santa-cruz-con-el-papa; el teléfono municipal 010; el servicio del chatbot Anaga: (WhatsApp 695886891); así como una dirección de correo electrónico: santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es.