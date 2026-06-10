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Alquilan balcones en Santa Cruz de Tenerife para ver al papa León XIV: 280 euros con botella de cava incluida

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife alquilan sus balcones a través de plataformas digitales para ver al papa León XIV desde una posición privilegiada

Santa Cruz se prepara para recibir al papa León XIV.

Santa Cruz se prepara para recibir al papa León XIV. / María Pisaca

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Vecinos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife alquilan sus balcones para poder ver al papa León XIV desde una posición privilegiada, con precios que oscilan entre los 200 y los 300 euros. Empiezan a aparecer anuncios de chicharreros en plataformas digitales ofreciendo estos pequeños rincones para la histórica visita de Robert Francis Prevost. Y es que la capital tinerfeña espera con ansias la llegada del papa, este viernes, 12 de junio, y algunos fieles pagarían lo que fuera por poder verlo de cerca, desde una perspectiva inmejorable, sin empujones y sin tener que pasar varias horas bajo el solajero esperando.

En uno de estos anuncios, se alquila un balcón "con vistas" a El Pilar, una de las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife por las que pasará el papamóvil en su visita al a capital chicharrera, antes de que León XIV oficie la misa en el Puerto. Se pide por este balcón, con capacidad máxima para cuatro personas, 280 euros. El alquiler de este reducido espacio para ver desde lo alto al papa, pues se encuentra en una cuarta planta, incluye una botella de cava Juvé y Camps. Asimismo, se ofrece baño separado para los huéspedes del balcón. También se da la posibilidad de pasar la noche completa en una habitación, con capacidad para un máximo de dos personas y para lo que se tendría que pagar una tarifa de 120 euros más.

Además de los fieles que esperan con devoción la visita del papa y de los noveleros y curiosos que vivirán la jornada del viernes como un acontecimiento único e internacional, también están aquellos que aprovecharán el recorrido de León XIV por las calles de Santa Cruz de Tenerife para hacer negocio, pues no parece que sea un acto de solidaridad para ofrecer balcones a aquellos para los que el viernes será uno de los mejores días de su vida.

Según recoge el bando municipal, el papa llegará a Santa Cruz a las 11:30 horas, procedente de La Laguna. Tras su entrada en la capital, recorrerá distintos puntos de la ciudad a bordo del papamóvil antes de dirigirse al recinto portuario, lugar en el que celebrará la eucaristía. El itinerario previsto discurrirá por la avenida de La Salle, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. A continuación, la comitiva continuará por el entorno del Cabildo de Tenerife, la avenida Marítima y el Auditorio de Tenerife.

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El recorrido finalizará en la explanada portuaria de la Dársena de Los Llanos, donde está previsto un saludo a la ciudadanía antes de la celebración de una homilía en el recinto portuario. Esta zona será uno de los principales puntos de concentración de público durante la jornada.

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