Santa Cruz de Tenerife pone remedio a los baches de 16 calles del Suroeste

En los próximos meses, desaparecerán los baches de dieciséis calles del Distrito Suroeste, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, dando respuesta a las demandas vecinales. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, cuya Junta de Gobierno ha aprobado esta semana una inversión de 564.000 euros para asfaltar y mejorar el firme de las siguientes vías: El Timbpe; Hornero; Malvasía; San Román; María Luisa; San Lorenzo; Rajita; Conde; Ruiseñor; Transversal Los Peregrinos; Autillo; Chaxiraxi; Cirche; Ahoren; Bilma y un tramo de la avenida Cruz de Tíncer.

La previsión es que los trabajos de rehabilitación del firme y mejora del pavimento en estas calles del Suroeste se realicen antes del próximo 30 de noviembre. Se encargará de la ejecución de estas obras la UTE (Unión Temporal de Empresas) Firmes Santa Cruz.

Estas actuaciones provocarán cortes de tráfico, de los que la Corporación local irá informando a medida que vayan comenzando las obras. Se ejecutarán «de manera escalonada», para reducir al máximo las afecciones al tráfico y a la actividad diaria, estableciéndose la correspondiente señalización y medidas de seguridad.

"Este nuevo contrato se enmarca en la estrategia municipal para renovar progresivamente la red viaria de todos los barrios del municipio, reforzando la seguridad vial, mejorando la movilidad y garantizando unas infraestructuras urbanas en mejores condiciones para los vecinos", destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El regidor indica que el Ayuntamiento sigue avanzando en su compromiso de mejorar el estado de las calles con una planificación que "nos permite actuar de manera ágil allí donde más se necesita".

Recuerda que el acuerdo marco para ejecutar obras de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes con el que cuenta el Consistorio chicharrero permite responder "con rapidez a las necesidades de conservación de las vías y de seguir invirtiendo en la mejora de los espacios públicos que utilizan miles de personas cada día".

Estos trabajos en el Distrito Suroeste se suman a los ya aprobados recientemente en el Distrito Centro-Ifara. "Y seguiremos llevando la mejora del firme de las vías al resto de distritos", declara el alcalde.

Con respecto al Distrito Centro-Ifara, el Ayuntamiento aprobó a mediados de mayo una inversión de 2,5 millones de euros para intervenir en una quincena de calles, en las que se renovará el pavimento y se llevarán a cabo mejoras de seguridad vial.

Éstas son la avenida José Martí, la calle Acceso Valleseco, la avenida Francisco La Roche (avenida de Anaga), la avenida San Sebastián entre Reyes Católicos y La Salle, la avenida Benito Pérez Armas, la calle Eladio Roca y Salazar, la calle Juan Rumeu García, la calle Fragata Danmark, la calle Simón Bolívar, la avenida Islas Canarias, la calle Domingo Salazar Cologan, la calle Puerta Canseco, la calle Lope de Vega, la calle José Zárate y Peniche, y también la calle República de Honduras.