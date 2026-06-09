Santa Cruz de Tenerife pide a los chicharreros que no pisen los jardines ni tiren colillas durante la visita del papa León XIV

Este viernes, 12 de junio, el municipio de Santa Cruz de Tenerife vivirá una jornada histórica con la visita del papa León XIV. La capital se prepara para que una marea humana invada sus calles con el objetivo de poder saludar y ver de cerca al papa. Preocupado por el mantenimiento de la ciudad, el Ayuntamiento chicharrero, a través de un bando dictado por el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), les pide a todas las personas que formarán parte de este acontecimiento único que eviten determinadas conductas, como pisar los jardines o tirar colillas al suelo.

"Se considera necesario insistir en la conveniencia de evitar determinadas conductas que, aunque ya se encuentran prohibidas con carácter general por las ordenanzas municipales, pueden ocasionar en este tipo de eventos multitudinarios una especial incidencia negativa sobre el espacio público", se indica en el bando municipal. En particular, el Consistorio insta a la población a tener en cuenta las siguientes obligaciones y prohibiciones: respetar los jardines y alcorques, evitando pisarlos y sentarse en ellos; no tirar colillas, cigarros, residuos, bebidas o comidas en los jardines y alcorques; y respetar los árboles y palmeras, no colgando sobre ellos objetos, carteles, cableados, ni bicicletas o patinetes.

Asimismo, se solicita a los ciudadanos que respeten las zonas que estén balizadas y protegidas; que no muevan vallas, tutores o elementos de protección vegetal; que no accedan a las bocas de riego (utilizan agua regenerada); que colaboren con la limpieza de la ciudad; y que gestionen los residuos de manera sostenible, priorizando la prevención y fomentando la separación y el depósito de cada residuo en su contenedor.

Recomendaciones en materia de movilidad

En el citado bando, el alcalde también realiza una serie de recomendaciones en materia de movilidad, como planificar los desplazamientos con antelación, teniendo en cuenta posibles cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y desvíos señalizados; consultar previamente los canales oficiales (web municipal, redes sociales, medios de comunicación) para conocer el estado de la movilidad y las recomendaciones actualizadas; evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas durante el horario del evento; priorizar el uso del transporte público frente al vehículo privado; y Recabar información sobre posibles refuerzos o restricciones de líneas, ampliación de horarios o servicios especiales habilitados para el evento.

El regidor chicharrero insta al público a respetar la señalización provisional y permanente, así como las indicaciones de los agentes de la autoridad; a no estacionar en zonas restringidas o reservadas para emergencias, transporte público o logística del evento; a utilizar los itinerarios peatonales habilitados y evitar acceder a zonas no autorizadas o con aforo completo; a seguir en todo momento las indicaciones del personal de la organización y de los servicios de emergencia; a evitar el acceso al entorno del evento en vehículo privado siempre que sea posible, y a mantener libres las vías de evacuación y acceso de vehículos de emergencia.

¿Qué hará el papa en Santa Cruz de Tenerife?

A las 11:30 horas de este viernes está previsto el traslado del papa León XIV desde San Cristóbal de La Laguna a Santa Cruz de Tenerife. Tras la llegada al municipio, León XIV realizará un recorrido en el papamóvil que discurrirá por los siguientes emplazamientos: avenida La Salle, plaza Weyler, calle Méndez Núñez, calle El Pilar, calle Villalba Hervás, calle La Marina, Cabildo de Tenerife, Avenida Marítima y Auditorio de Tenerife. El trayecto finalizará alrededor de las 12:00 horas en la explanada portuaria de Los Llanos con el saludo a la ciudadanía desplazada hasta allí. Como último acto de la visita oficial, se celebrará a las 12:15 horas una homilía oficiada por el papa en el recinto portuario.