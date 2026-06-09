Santa Cruz de Tenerife organiza talleres en los barrios para que los vecinos voten en los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrollará durante el mes de junio una serie de talleres presenciales en los cinco distritos del municipio con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2026-2027. Así lo anuncia el Consistorio, que explica que esta iniciativa pretende acercar el proceso a los vecinos, resolver dudas y ofrecer apoyo directo para que cualquier persona pueda ejercer su derecho a decidir sobre las propuestas que marcarán futuras inversiones municipales.

Los encuentros se celebrarán el 10 de junio en el Centro Comunitario Nuevo Obrero, en el Distrito Ofra-Costa Sur; el 18 de junio en la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el Distrito Centro-Ifara; el 19 de junio en el Centro Comunitario Valleseco, en Anaga; el 23 de junio en la Biblioteca Municipal Central, en Salud-La Salle; y el 26 de junio en el Centro Comunitario El Sobradillo, en el Distrito Suroeste.

"Queremos que los vecinos sean protagonistas de las decisiones que afectan a sus barrios y a la ciudad. Los Presupuestos Participativos son una oportunidad para construir entre todos una Santa Cruz más cercana, más transparente y ajustada a las necesidades reales de la ciudadanía", apunta el alcalde, José Manuel Bermúdez.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, hace un llamamiento a la participación y subraya el carácter inclusivo de esta iniciativa. "Estos talleres están pensados para acompañar a la ciudadanía durante el proceso de votación, resolver cualquier duda y garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas", afirma.

Desde el área de Participación Ciudadana se recuerda que la fase de votación continúa abierta hasta el 29 de junio y se anima a toda la población a involucrarse en un proceso que "permitirá decidir de manera directa sobre actuaciones y proyectos de interés para los distintos distritos y para el conjunto del municipio".