Santa Cruz de Tenerife mejora las aceras y viarios en las calles Níspero, Transversal y 125

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado el proyecto de urbanización y mejora viaria de las calles Níspero, Transversal y 125, en el Distrito Suroeste, una actuación que permitirá avanzar en la mejora de la accesibilidad, la seguridad peatonal y las condiciones de movilidad de esta zona del municipio, según lo asegura el Consistorio.

El acuerdo supone el primer paso administrativo para la futura ejecución de unas obras "largamente demandadas por los vecinos" y que forman parte de la "estrategia municipal de modernización de los barrios". El expediente contempla la creación y mejora de viarios y aceras en este entorno residencial, continuando la tramitación iniciada para la redacción del proyecto técnico.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), destaca que la aprobación de este proyecto es un paso decisivo para transformar un entorno que necesita una intervención integral y "demuestra que seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos con los barrios, planificando y ejecutando inversiones que mejoran el espacio público y hacen una ciudad más accesible y cohesionada".

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras y del Distrito Suroeste, Javier Rivero (CC), explica que el proyecto aprobado permitirá continuar la tramitación administrativa necesaria para la futura ejecución de las obras en las calles Níspero, Transversal y 125, "una intervención que contribuirá a reforzar la accesibilidad universal, mejorar la seguridad vial y renovar las infraestructuras urbanas de uno de los núcleos residenciales del Distrito Suroeste".

El concejal Javier Rivero agrega que esta actuación se enmarca plenamente dentro del programa Suroeste Avanza, "una hoja de ruta que estamos desarrollando desde el Consistorio para impulsar mejoras reales en los barrios del distrito".