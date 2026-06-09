La Mutua Tinerfeña dona a Santa Cruz de Tenerife la escultura 'Poisson Scorpion'
La compañía aseguradora Mutua Tinerfeña dona al Ayuntamiento de Santa Cruz la escultura 'Poisson Scorpion', situada en la rotonda del Recinto Ferial, que se suma a las 209 que ya tiene el municipio
La compañía aseguradora española Mutua Tinerfeña ha donado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la escultura Poisson Scorpion, obra del artista canario Alejandro Tosco, situada en la rotonda de acceso a la capital chicharrera por la Vía de Penetración TF-4, junto al Recinto Ferial y al jardín botánico Palmétum.
La Junta de Gobierno del Consistorio chicharrero acordó esta semana iniciar el procedimiento para la aceptación de esta donación. Este trámite administrativo constituye el primer paso para que la pieza pueda incorporarse formalmente al patrimonio municipal, según lo indica el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El regidor chicharrero explica que la futura aceptación de la donación de esta escultura permitirá que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asuma la titularidad de la obra y pueda actuar sobre ella desde el punto de vista de su conservación y mantenimiento.
Una vez culminado el procedimiento y la escultura pase a formar parte del patrimonio municipal, el Consistorio podrá impulsar los trabajos de restauración que resulten necesarios para su recuperación y puesta en valor, «garantizando así la preservación de esta pieza artística y su disfrute por parte de la ciudadanía».
En la actualidad, Santa Cruz cuenta con 209 esculturas, de las que 39 pertenecen a la colección de la Exposición Internacional de Esculturas en la Calle.
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