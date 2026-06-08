Tenerife convierte su Centro de Atletismo en un campamento de verano

El Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT), situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se vuelve a convertir este año en un campamento de verano para niños con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años. Así lo anuncia el Cabildo, que informa que el campus se desarrollará entre el 22 de junio y el 14 de agosto, e incluye diferentes actividades deportivas y lúdicas.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné (PP), destaca que los participantes podrán iniciarse en la práctica de un deporte tan completo como es el atletismo «a la vez que pasan unos días de diversión y convivencia al aire libre». «El objetivo es que los más pequeños se acerquen al deporte de una forma diferente y divertida mientras combinan la actividad física adaptada a cada edad con talleres, juegos populares, y salidas al campo y a la playa».

El campus del CIAT comprende un total de ocho semanas pero pueden elegirse una o varias independientemente. Las fechas son del 22 al 26 de junio, del 29 de julio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio, del 20 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio, del 3 al 7 de agosto y del 10 al 14 de agosto.

Los participantes practicarán a diario diferentes modalidades de atletismo, como carreras, saltos de altura o de longitud, «pero también conocerán las técnicas de otros deportes como la pelota base, fútbol, rugby sin contacto, hockey hierba, baloncesto, futcesto, tenis de mesa y voleibol».