Santa Cruz se viste de gala para recibir al papa León XIV este viernes

Santa Cruz de Tenerife ya empieza a mostrar una imagen distinta ante la visita del papa León XIV, prevista para este viernes 12 de junio. La ciudad ultima los preparativos para acoger uno de los actos más relevantes de la agenda del Pontífice en Canarias: la misa multitudinaria que se celebrará en la Dársena de Los Llanos, en el puerto capitalino.

A pocos días de la llegada del Papa a la Isla, varios puntos emblemáticos lucen ya elementos conmemorativos. El Reloj de Flores del parque García Sanabria ha sido decorado con el emblema del Vaticano, mientras que de la fachada del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuelgan dos grandes banderas con la imagen del Pontífice y el mensaje: "Bienvenido a Santa Cruz de Tenerife León XIV".

El cartel de Santa Cruz, situado en la Plaza de España, también se ha sumado a los preparativos. La letra A incorpora una imagen del Papa y el conjunto aparece acompañado por el lema "Alzad la mirada", la frase elegida para enmarcar la visita de León XIV a Canarias.

El escenario del puerto, casi listo

Los trabajos avanzan también en la Dársena de Los Llanos, donde el Papa oficiará la misa del viernes. En la zona ya se ha comenzado a colocar el mobiliario para los asistentes y el escenario se encuentra prácticamente terminado.

La celebración religiosa reunirá a miles de personas y pondrá fin al viaje apostólico de León XIV a España. Durante su estancia en Tenerife, el Pontífice visitará antes el centro de acogida de migrantes de Las Raíces y participará en un acto en La Laguna, dentro de una agenda marcada por la realidad migratoria que vive Canarias.

Una ciudad decorada para la ocasión

El Ayuntamiento ya había anunciado que Santa Cruz luciría una imagen especial por la visita papal. Entre las acciones previstas figuran la instalación de banderolas, carteles de gran formato y elementos decorativos en espacios municipales y jardines, con presencia de símbolos vinculados al Vaticano.

El resultado ya es visible en algunos de los puntos más transitados de la capital. El Reloj de Flores, la fachada del Ayuntamiento y el cartel de la Plaza de España se han convertido en algunos de los principales guiños de bienvenida al Pontífice.

Movilidad y seguridad en el entorno del puerto

La decoración urbana irá acompañada de un amplio dispositivo de movilidad y seguridad. Puertos de Tenerife ha anunciado restricciones específicas en la Dársena de Los Llanos y en su entorno para garantizar el correcto desarrollo de la eucaristía.

Entre las medidas previstas figura el cierre del tráfico marítimo en esa zona entre las 7:00 y las 15:00 horas del 12 de junio, así como limitaciones en accesos portuarios y vías de servicio.

El Ayuntamiento también ha comunicado cambios en el tráfico y en el transporte público para ordenar la llegada de asistentes al entorno del puerto y reducir incidencias durante una jornada de alta afluencia.

A medida que se aproxima el viernes, Santa Cruz ultima los detalles para recibir al Papa León XIV y a los miles de personas que participarán en la misa del puerto.