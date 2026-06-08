Santa Cruz de Tenerife incorpora 21 millones a su presupuesto para atender obras de emergencia, facturas pendientes e incremento de sueldos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes, 8 de junio, a través de su Junta de Gobierno, la incorporación al presupuesto municipal de este año de 21 millones de euros para poder afrontar actuaciones de emergencia, pagos pendientes de otros ejercicios e incrementos de sueldos para los empleados públicos. Asimismo, con esta medida, la Corporación local pretende atender necesidades sobrevenidas del presente ejercicio y llevar a cabo mejoras en servicios públicos "esenciales". En concreto, se ha dado el visto bueno a dos modificaciones presupuestarias, una de más de 13 millones y otra de más de 7 millones, partidas que se financian principalmente, según informa el Consistorio, con cargo al remanente de tesorería correspondiente a 2025 y al fondo de contingencia.

La primera de las modificaciones presupuestarias está dotada con 7.573.083 euros y permitirá atender, según lo explica el Ayuntamiento, diferentes "necesidades de financiación" surgidas a lo largo del ejercicio que" no contaban con crédito suficiente en el presupuesto inicial". Precisamente, una parte muy significativa de estos recursos se destinará a reforzar las partidas de personal, con el objetivo de asumir el incremento de las retribuciones de los empleados municipales derivado de los acuerdos alcanzados en materia de empleo público para los ejercicios 2025 y 2026. "Asimismo, esta modificación presupuestaria permitirá continuar avanzando en la modernización de la administración local mediante una inversión superior al medio millón de euros destinada a la mejora de equipamientos tecnológicos y sistemas informáticos", destaca el Consistorio.

También se incorporan recursos para afrontar actuaciones de emergencia en infraestructuras municipales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellas destacan las obras de emergencia en el Campo de Fútbol El Galán, en el barrio de El Sobradillo, con una inversión superior a los dos millones de euros, así como las actuaciones necesarias para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en distintos puntos del Distrito de Anaga, que contarán con una financiación superior a los 850.000 euros. Esta modificación presupuestaria contempla, además, financiación para el proyecto de empleo y formación Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife 2026-2027, destinado a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración, así como diversas actuaciones de mejora en instalaciones municipales y equipamientos públicos.

El Ayuntamiento chicharrero destaca que también se mejorarán servicios públicos «esenciales»

Por su parte, el segundo expediente aprobado cuenta con una partida de 13.973.033 euros y tiene como finalidad dar cobertura presupuestaria a gastos ya realizados y obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto municipal, conocidas técnicamente como Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (OPAs). Una parte muy importante de estos recursos se destina al ámbito social, con más de seis millones de euros vinculados a servicios de atención a las personas y programas de carácter asistencial. En concreto, se destinarán seis millones a pagar facturas pendientes del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondientes al año pasado.

También se incorporan créditos para atender gastos relacionados con la movilidad, la seguridad ciudadana, la conservación y mantenimiento de infraestructuras municipales, el alumbrado público, el mantenimiento de edificios e instalaciones, los centros educativos, los espacios públicos y "otros servicios esenciales que forman parte del funcionamiento ordinario de la ciudad". Por ejemplo, se atenderán necesidades relacionadas con el área de tráfico, suministro eléctrico para infraestructuras de movilidad, y gastos de mantenimiento de vehículos para el área de Seguridad.

Seis millones de euros se destinarán a pagar facturas pendientes del Servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), asegura que la aprobación de estos expedientes demuestra la "buena salud" financiera del Ayuntamiento y la capacidad que éste tiene para responder "con agilidad" a las necesidades reales de la ciudad. Por su parte, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez (CC), explica que la aprobación de estos expedientes permite atender necesidades prioritarias y, al mismo tiempo, regularizar obligaciones pendientes que deben ser abonadas. "Estamos hablando de más de 21,5 millones de euros que revierten directamente en la mejora de los servicios públicos, en la atención a las personas, en la conservación de infraestructuras y en la capacidad operativa del Ayuntamiento", agrega.