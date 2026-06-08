Santa Cruz de Tenerife dicta un bando por la visita del papa León XIV: recorrido, movilidad y recomendaciones

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado un bando con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la capital tinerfeña, prevista para este viernes 12 de junio. El documento recoge recomendaciones de movilidad, seguridad y uso del espacio público ante una jornada en la que se espera una importante afluencia de personas procedentes de distintos puntos de Canarias y del resto del territorio nacional.

El Ayuntamiento busca facilitar el desarrollo de los actos programados, reducir las incidencias en la circulación y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos durante una jornada considerada excepcional para la ciudad.

Bermúdez destacó que Santa Cruz afronta "un acontecimiento histórico" con una gran trascendencia institucional, social y religiosa. Según explicó, el objetivo del bando es que la ciudadanía disponga de información suficiente para organizar sus desplazamientos y participar en los actos con garantías de seguridad y comodidad.

El recorrido del Papamóvil por Santa Cruz

Según recoge el bando municipal, el Santo Padre llegará a Santa Cruz de Tenerife a las 11:30 horas, procedente de La Laguna. Tras su llegada, recorrerá distintos puntos de la ciudad a bordo del Papamóvil antes de dirigirse al puerto capitalino.

El itinerario previsto discurrirá por la avenida de La Salle, plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. Después continuará por el entorno del Cabildo de Tenerife, la avenida Marítima y el Auditorio de Tenerife.

El recorrido finalizará en la explanada portuaria de la Dársena de Los Llanos, donde está previsto un saludo a la ciudadanía antes de la celebración de una homilía en el recinto portuario.

Movilidad, transporte público y canales oficiales

El bando recomienda planificar los desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado y priorizar el transporte público.

También pide respetar las señalizaciones provisionales, atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y utilizar los itinerarios peatonales habilitados para acceder a las zonas previstas.

Para ofrecer información actualizada sobre la visita papal, los dispositivos de movilidad y las posibles incidencias, el Ayuntamiento ha habilitado la página web www.santacruzdetenerife.es/web/santa-cruz-con-el-papa, el teléfono municipal 010, el chatbot Anaga a través de WhatsApp en el número 695 886 891, y el correo electrónico santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es.

Respeto al espacio público

El documento municipal incorpora recordatorios sobre la conservación del espacio público durante la jornada. El Ayuntamiento hace especial hincapié en el respeto a las zonas ajardinadas, el correcto depósito de residuos y la protección del mobiliario urbano y de los elementos vegetales de la ciudad.

Bermúdez hizo un llamamiento a vivir la jornada con “responsabilidad, civismo y respeto” y pidió la colaboración de la ciudadanía para contribuir al buen desarrollo de una visita que, según afirmó, formará parte de la historia reciente de Santa Cruz de Tenerife.

Cierre de oficinas municipales el 12 de junio

Como medida complementaria, las oficinas de atención ciudadana y las oficinas de asistencia en materia de registro permanecerán cerradas al público durante toda la jornada del 12 de junio.

El Consistorio recomienda realizar las gestiones municipales por canales telemáticos siempre que sea posible o aplazarlas para otra fecha si no son urgentes.