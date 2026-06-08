Santa Cruz de Tenerife convoca las ayudas económicas para los gastos de las asociaciones de vecinos como el agua, luz y teléfonos

Las entidades ciudadanas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife pueden cubrir diferentes gastos, como los recibos del agua, luz, limpieza y teléfonos, con financiación municipal. El Ayuntamiento chicharrero ha convocado las subvenciones destinadas a las asociaciones de vecinos de la capital, entre las que repartirá un presupuesto de 310.000 euros.

Estas entidades tienen un plazo de 20 días hábiles, a partir de este martes, 9 de junio, para presentar la solicitud correspondiente. Deberán hacerlo de manera telemática, a través del Registro Electrónico General del Consistorio. Toda la información al respecto puede consultarse en a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Las asociaciones deberán justificar ante el Ayuntamiento todos los gastos

El objetivo de esta convocatoria, según se explica desde el área de Participación Ciudadana, que dirige el edil nacionalista Javier Caraballero, es colaborar con la financiación de los gastos de funcionamiento de las entidades ciudadanas de Santa Cruz. En la actualidad, y según informa el concejal, la capital chicharrera cuenta con un total de 531 asociaciones registradas.

¿Qué gastos son subvencionables?

Entre los desembolsos subvencionables se encuentran los relacionados con la adquisición de material de oficina, como folios, bolígrafos, lápices, bombillas, cinta adhesiva, marcadores, pegamento o grapas; gastos postales y de mensajería; gastos bancarios; adquisición de material fungible, como tintas y tóner; servicios informáticos, como el mantenimiento de la página web; materiales y gastos de limpieza del local; gastos de comunidad de propietarios y por tributos locales, como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y tasa de la basura; recibos de alta y suministro de teléfono fijo, móvil, líneas de conexión a internet, alarma y televisión digital; recibos de suministro de agua y energía eléctrica; y reparaciones del local; alquiler de la sede de la asociación.

¿Cuáles son los requisitos que se exigen?

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades ciudadanas que cumplan con los requisitos establecidos por el Ayuntamiento, como hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; ostentar personalidad jurídica propia; estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones de Santa Cruz de Tenerife, contando a la fecha de publicación de esta convocatoria con una antigüedad mínima de dos años desde su inscripción; y haber presentado todos los datos actualizados para la renovación anual de la inscripción.

¿Cómo se repartirán las subvenciones?

Las asociaciones declaradas de interés público municipal con un número de socios superior a 50 podrán recibir un importe máximo de 1.800 euros, mientras las que no estén declaradas de interés público municipal pero tengan el mismo número de socios, recibirán un máximo de 1.500 euros. Las entidades de interés público con un número de socios igual o inferior a medio centenar, podrá acceder hasta un máximo de 1.500 y las que no lo sean, a 1.000 euros.

Justificación de la ayuda

La justificación de la subvención deberá presentarse en el primer trimestre del año siguiente al de la convocatoria correspondiente. Las asociaciones tendrán que presentar una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.