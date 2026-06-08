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Santa Cruz de Tenerife cambia guaguas, tranvía y taxis por la visita del Papa

La visita de León XIV obligará a modificar líneas de Titsa, limitar el tranvía y activar lanzaderas el 12 de junio en la capital tinerfeña

Santa Cruz reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV

Santa Cruz reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV / La Provincia

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife vivirá el 12 de junio una jornada excepcional por la visita del papa León XIV. El dispositivo obligará a reorganizar el transporte público, con líneas suspendidas, recorridos modificados, paradas anuladas, refuerzo de frecuencias y guaguas lanzadera.

El Ayuntamiento pide priorizar el transporte público para facilitar el acceso a los actos y reducir el impacto de los cortes de tráfico en una jornada considerada histórica para la ciudad.

Las líneas de guagua más afectadas

El cierre de la avenida Francisco La Roche, en la zona próxima al puerto, provocará la suspensión temporal de las líneas 914, 920 y 921 entre las 06:00 y las 17:00 horas.

También cambiarán su recorrido las líneas de Anaga 916, 917, 945, 946 y 947, además de la 910, que tendrán inicio y final en la parada de Muelle Norte.

Para conectar esta zona con el Intercambiador se habilitará una guagua lanzadera desde Muelle Norte, con una frecuencia estimada de 10 a 15 minutos, que circulará por la Rambla de Santa Cruz.

Cambios entre las 09:00 y las 12:30 horas

El recorrido del Papa obligará a modificar, entre las 09:00 y las 12:30 horas, las líneas 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 912, 919, 934, 935, 936, 937, 940 y 941.

Además, se anularán paradas en el entorno del puerto, Salud-La Salle y Centro-Ifara. Las paradas de Francisco La Roche, entre el monumento a la Victoria y el Intercambiador, quedarán fuera de servicio desde las 06:30 hasta las 17:00 horas.

El tranvía también recorta su recorrido

La Línea 1 del tranvía funcionará con limitaciones desde el inicio del servicio. A partir de las 06:00 horas, solo circulará entre Trinidad y Guimerá.

Desde las 10:30 horas, el trayecto se reducirá aún más y finalizará en La Paz. La frecuencia será de 15 minutos entre las 06:00 y las 07:00, y de 10 minutos desde las 07:00 hasta las 22:00.

Paradas de taxi provisionales

Durante los actos se habilitarán paradas provisionales de taxi en la avenida San Sebastián y en la calle General Gutiérrez.

En cambio, se suprimirán las paradas de El Pilar, Doctor Antonio Perera Reyes, plaza del Cabildo y avenida de la Constitución desde las 00:05 horas hasta el final del evento.

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