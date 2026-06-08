Estas son las restricciones en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por la misa del papa León XIV: horarios y accesos

El puerto de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para acoger la misa del papa León XIV el próximo viernes 12 de junio, una celebración multitudinaria que tendrá lugar en la Dársena de Los Llanos y que pondrá fin al viaje apostólico del Pontífice a España.

Con motivo de este acto, Puertos de Tenerife ha anunciado un dispositivo especial de seguridad y movilidad que implicará restricciones al tráfico marítimo, cierres de accesos y limitaciones en varias zonas portuarias durante buena parte de la jornada.

La visita del Papa a Tenerife será la última etapa de su viaje a España. Antes de la misa en Santa Cruz, el Pontífice visitará el centro de acogida de migrantes de Las Raíces y participará en un acto en La Laguna. Bajo el lema Alzad la mirada, su paso por Canarias busca poner el foco en la realidad migratoria del Archipiélago.

Cierre de la Dársena de Los Llanos

La principal restricción afectará a la Dársena de Los Llanos, donde se celebrará la eucaristía. El tráfico marítimo permanecerá cerrado en esta zona entre las 07.00 y las 15.00 horas del viernes 12 de junio.

El entorno afectado por el evento tendrá consideración de zona de acceso restringido durante la jornada. Esta limitación incluye la explanada L-2, el dique exterior de Los Llanos y las zonas concesionadas anexas al Auditorio de Tenerife.

Cortes en el acceso sur y en la vía de servicio

El acceso sur al puerto, situado junto al Auditorio de Tenerife, permanecerá cerrado al tráfico ordinario desde las 00.00 hasta las 17.00 horas del 12 de junio.

También quedará cerrada la vía de servicio para vehículos y peatones entre el Auditorio y el Barranco de Santos, en el mismo horario, de 00.00 a 17.00 horas.

Estas restricciones se suman a los cortes de tráfico previstos en el entorno de Santa Cruz con motivo de la salida del Papa desde el puerto. La visita obligará a reorganizar la circulación en diferentes puntos de la ciudad, con afecciones en el entorno de Los Llanos, avenida Constitución, Tres de Mayo y TF-5.

Accesos alternativos al puerto

Durante la aplicación del dispositivo, los accesos alternativos al recinto portuario se realizarán por el Muelle Norte y la Dársena de Pesca, que quedarán habilitados como puntos de entrada y salida.

En el caso de la movilidad peatonal en el Muelle de Enlace, Puertos de Tenerife indica que deberá realizarse a través de la Estación Marítima Agustín de Betancourt, también conocida como edificio Puerto-Ciudad.

El acceso de trabajadores quedará limitado al personal autorizado y previamente identificado por la Guardia Civil.

Restricciones hasta normalizar la operativa

La misa finalizará en torno a las 14.30 horas, según la previsión difundida por Puertos de Tenerife. No obstante, las restricciones se mantendrán hasta que la operativa del puerto quede normalizada.

La Autoridad Portuaria agradece la colaboración ciudadana ante unas medidas que considera necesarias para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento.