Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifeCB CanariasAnillo Insular de TenerifeCambios de tráfico en Santa CruzCD TenerifeBuceador arrollado en Tenerife
instagramlinkedin

Estas son las restricciones en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por la misa del papa León XIV: horarios y accesos

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife activará un dispositivo especial de seguridad y movilidad, con restricciones al tráfico marítimo y cierres de accesos, para la misa del Pontífice.

León XIV convierte sus recorridos en papamóvil en una oportunidad para bendecir a los más pequeños

León XIV convierte sus recorridos en papamóvil en una oportunidad para bendecir a los más pequeños

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para acoger la misa del papa León XIV el próximo viernes 12 de junio, una celebración multitudinaria que tendrá lugar en la Dársena de Los Llanos y que pondrá fin al viaje apostólico del Pontífice a España.

Con motivo de este acto, Puertos de Tenerife ha anunciado un dispositivo especial de seguridad y movilidad que implicará restricciones al tráfico marítimo, cierres de accesos y limitaciones en varias zonas portuarias durante buena parte de la jornada.

La visita del Papa a Tenerife será la última etapa de su viaje a España. Antes de la misa en Santa Cruz, el Pontífice visitará el centro de acogida de migrantes de Las Raíces y participará en un acto en La Laguna. Bajo el lema Alzad la mirada, su paso por Canarias busca poner el foco en la realidad migratoria del Archipiélago.

Cierre de la Dársena de Los Llanos

La principal restricción afectará a la Dársena de Los Llanos, donde se celebrará la eucaristía. El tráfico marítimo permanecerá cerrado en esta zona entre las 07.00 y las 15.00 horas del viernes 12 de junio.

El entorno afectado por el evento tendrá consideración de zona de acceso restringido durante la jornada. Esta limitación incluye la explanada L-2, el dique exterior de Los Llanos y las zonas concesionadas anexas al Auditorio de Tenerife.

Cortes en el acceso sur y en la vía de servicio

El acceso sur al puerto, situado junto al Auditorio de Tenerife, permanecerá cerrado al tráfico ordinario desde las 00.00 hasta las 17.00 horas del 12 de junio.

También quedará cerrada la vía de servicio para vehículos y peatones entre el Auditorio y el Barranco de Santos, en el mismo horario, de 00.00 a 17.00 horas.

Estas restricciones se suman a los cortes de tráfico previstos en el entorno de Santa Cruz con motivo de la salida del Papa desde el puerto. La visita obligará a reorganizar la circulación en diferentes puntos de la ciudad, con afecciones en el entorno de Los Llanos, avenida Constitución, Tres de Mayo y TF-5.

Accesos alternativos al puerto

Durante la aplicación del dispositivo, los accesos alternativos al recinto portuario se realizarán por el Muelle Norte y la Dársena de Pesca, que quedarán habilitados como puntos de entrada y salida.

En el caso de la movilidad peatonal en el Muelle de Enlace, Puertos de Tenerife indica que deberá realizarse a través de la Estación Marítima Agustín de Betancourt, también conocida como edificio Puerto-Ciudad.

El acceso de trabajadores quedará limitado al personal autorizado y previamente identificado por la Guardia Civil.

Restricciones hasta normalizar la operativa

La misa finalizará en torno a las 14.30 horas, según la previsión difundida por Puertos de Tenerife. No obstante, las restricciones se mantendrán hasta que la operativa del puerto quede normalizada.

Noticias relacionadas y más

La Autoridad Portuaria agradece la colaboración ciudadana ante unas medidas que considera necesarias para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz de Tenerife ordena a los propietarios de la Plaza de Toros un estudio para saber en qué estado está el inmueble tras más de 30 años de abandono
  2. Bienvenida al verano 2026 en Santa Cruz de Tenerife: conoce los horarios y actuaciones para que no te pierdas nada de esta fiesta de blanco
  3. El Bar Arure en Santa Cruz de Tenerife: medio siglo preparando los mejores bocadillos de pata
  4. Delegación de Gobierno y Ayuntamiento llevan el pulso hasta el último minuto por el Tenerife Music Festival
  5. Tenderete en Santa Cruz de Tenerife después de la visita del papa León XIV: la capital da la bienvenida al verano el 19 de junio con una gran fiesta en el Puerto
  6. Santa Cruz de Tenerife celebra este sábado el 'II Tardeo +60'
  7. Éxito de la Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife: las entradas para la zona gastronómica se agotan en 2 minutos
  8. Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV

Estas son las restricciones en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por la misa del papa León XIV: horarios y accesos

Estas son las restricciones en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por la misa del papa León XIV: horarios y accesos

Santa Cruz se viste de gala para recibir al papa León XIV este viernes

Santa Cruz se viste de gala para recibir al papa León XIV este viernes

La comparsa Joroperos impone su batucada en las 24 horas de Le Mans

La comparsa Joroperos impone su batucada en las 24 horas de Le Mans

Entradas digitales con códigos QR para la visita del papa León XIV a Tenerife desde el lunes

Las bicis 'toman' Santa Cruz de Tenerife: la capital reúne a un millar de participantes en la Fiesta de la Bicicleta

Las bicis 'toman' Santa Cruz de Tenerife: la capital reúne a un millar de participantes en la Fiesta de la Bicicleta

Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV

Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV

Centenario del puente Galcerán

Centenario del puente Galcerán

Santa Cruz de Tenerife apuesta por proteger del solajero los colegios del municipio

Santa Cruz de Tenerife apuesta por proteger del solajero los colegios del municipio
Tracking Pixel Contents