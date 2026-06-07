Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, y en coordinación con la Policía Local, reorganizará el servicio de transporte público urbano, desarrollado por la empresa concesionaria Titsa, con motivo de la visita del papa León XIV, lo que contempla un refuerzo de frecuencias en las horas de mayor afluencia, el establecimiento de guaguas lanzadera para suplir las suspensiones de líneas, así como la habilitación de un carril exclusivo para estos vehículos en la avenida Tres de Mayo y en la calle Fomento.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca “el esfuerzo que se está realizando para garantizar la movilidad durante esta jornada, en la que es necesario potenciar el uso del transporte público con el fin de facilitar el acceso a los actos organizados para este evento histórico y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, señala que, “además de adaptar el servicio a los cambios de tráfico por el desarrollo de la visita del papa, se ha hecho una apuesta por diseñar un dispositivo de transporte que se ajuste a las necesidades de la población, incluyendo alternativas de transporte que les permita la movilidad”.

Suspensión de líneas

Los cortes del tráfico en la zona próxima al puerto, por el cierre de la avenida Francisco La Roche, obligará a la suspensión temporal de las líneas 914, 920 y 921, entre las 06:00 y las 17:00 horas del próximo día 12.

A esto se sumará la modificación del recorrido de las líneas de Anaga, 916, 917, 945, 946 y 947, además de la 910, que tendrán el inicio y el final en la parada de Muelle Norte. La conexión con el Intercambiador se realizará mediante una línea lanzadera que se habilitará en la parada de Muelle Norte, con una frecuencia estimada de 10 a 15 minutos, que realizará la ruta por la Rambla de Santa Cruz.

Asimismo, el recorrido del papa provocará la modificación del recorrido, entre las 09:00 y las 12:30 horas, de las líneas 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 912, 919, 934, 935, 936, 937, 940, 941.

Cartel de bienvenida a Santa Cruz. / E. D.

La reordenación del servicio contempla también la anulación de paradas tanto en las proximidades al puerto como en los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara. En este caso, se eliminarán las paradas de la avenida Francisco La Roche entre el monumento a la Victoria y el Intercambiador desde las 06:30 hasta las 17:00 horas, lo que afectará a las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947.

Entre las 10:00 y las 12:30 horas no estarán habilitadas las paradas de la avenida San Sebastián y la calle José Hernández Afonso de las líneas 014, 026, 228, 232, 902, 908, 909, 919, 934, 935, 936 y 937.

Lo mismo ocurrirá en el caso de las paradas de las avenidas La Salle y Méndez Núñez de las líneas 902, 905, 912 y 935.

Por otro lado, las guaguas que deban acceder a la TF-5 para incorporarse posteriormente a la TF-1 en dirección sur verán interrumpido su servicio entre las 13:00 y las 14:00 horas por el cierre de la autopista del norte.

Tranvía

La operativa de la Línea 1 del tranvía también se verá afectada por la visita del pontífice y a partir de las 06:00 horas, coincidiendo con el inicio del servicio, quedará limitada la circulación desde la parada Trinidad hasta Guimerá. A partir de las 10:30 horas se reducirá el trayecto, finalizando en La Paz.

La frecuencia del servicio será de 15 minutos de 06:00 a 07:00 horas y pasará a 10 minutos a partir de las 07:00 y hasta las 22:00. Asimismo, la recuperación del servicio se hará de forma progresiva previa coordinación con la Policía Local.

Taxis

Por otro lado, durante la celebración de los actos, se dispondrá de parada de taxis provisional, desde las 00:05 horas hasta la finalización del evento, en la avenida San Sebastián, en los estacionamientos en línea situados en el margen derecho, así como en la calle General Gutiérrez, tras el cruce con la calle Doctor Allart.

Las paradas de las calles El Pilar, Doctor Antonio Perera Reyes, la plaza del Cabildo y la avenida de la Constitución se suprimirán desde las 00:05 horas hasta la finalización de los actos de celebración por la visita del papa.

Toda esta información está sujeta a cambios que vengan obligados por el dispositivo de seguridad y se irán informando a la ciudadanía a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Santa Cruz: teléfono 010; Chatbot Anaga (WhatsApp) 695886891; santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es; www.santacruzdetenerife.es/web/santa-cruz-con-el-papa; www.visita-papa-2026.com.