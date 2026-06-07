Santa Cruz de Tenerife apuesta por proteger del solajero los colegios del municipio

Proteger los colegios del solajero. Éste es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el denominado Plan de Sombra para los Centros Escolares, que hasta ahora ha consistido en el techado de las canchas. En el marco de este plan, y según lo anuncia el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, Javier Rivero (CC), el Consistorio ha aprobado el primer proyecto para instalar pérgolas como alternativa a la cubierta integral de canchas en los colegios en la que ésta no sea posible, con el objetivo de no dejar a ningún centro sin zonas de sombra.

«Se trata de un nuevo concepto dentro de este plan, que consiste en crear numerosas zonas de sombra en los espacios exteriores de los colegios a través de pérgolas», destaca el concejal. El primer proyecto se llevará a cabo en el CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) San Fernando, situado en la calle Ramón y Cajal. En concreto, y según explica Javier Rivero, en este colegio no se puede techar el patio porque no dispone del ancho necesario y, además, su protección patrimonial lo impide. Por ello, agrega el edil, el Ayuntamiento chicharrero se ha empeñado en buscar otra alternativa.

«A pesar de las dificultades, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), tiene una apuesta firme por mejorar las condiciones del alumnado en los colegios del municipio. Y ante los obstáculos, hemos buscado soluciones. Sin duda, el Ayuntamiento chicharrero está marcando un camino en Canarias con la instalación de elementos de sombra», resalta el concejal de Infraestructuras y Patrimonio.

Éste aprovecha para indicar que en el colegio San Fernando también se mejorará la accesibilidad entre el propio centro y la plaza de Duggi, eliminando las escaleras existentes. La ejecución de los trabajos en el San Fernando supondrán una coste de 706.000 euros y se prolongará durante un plazo de diez meses, aunque el Ayuntamiento intentará que afecte lo menos posible al funcionamiento normal del centro escolar.

¿Qué colegios ha techado el Ayuntamiento?

Hasta el momento, el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, con inversión exclusiva municipal, ha techado de forma integral ocho canchas de colegios públicos del municipio, con el fin también de que éstas puedan ser utilizadas en horario no lectivo y que puedan abrirse a los vecinos de las zonas en las que se ubican estos centros escolares. Entre los colegios en los que ya se ha colocado una cubierta integral se encuentran los de García Escámez y Gaviño del Bosque. Javier Rivero detalla que se están redactando ya otros dos proyectos de este tipo, para los CEIPSalamanca y Tíncer.

¿Dónde se han colocado marquesinas bioclimáticas?

Por otro lado, y en colaboración con el Gobierno de Canarias, a través de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Educación a centros escolares, se han instalado marquesinas bioclimáticas en las zonas exteriores de algunos de ellos, como El Draguillo, La Rosa, Santa Cruz de California y Georgia Martín.

¿En qué colegios se colocarán pérgolas?

Y ahora, destaca el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el Ayuntamiento empezará a colocar pérgolas en los colegios en los que las canchas no se pueden cubrir totalmente, como haremos en el San Fernando de Duggi. Además, agrega Javier Rivero, también estamos estudiando esta opción para los CEIP de Las Retamas y Matías Llabrés, en Llano del Moro.

«Santa Cruz se pone las pilas con las sombras en los colegios, con la intención de llegar a todos los centros públicos. Con la aprobación de este primer proyecto para instalar pérgolas estamos dando un paso decidido y definitivo, abriendo un nuevo camino en los colegios, teniendo claro que disponer de espacios de sombra es fundamental para asegurar las actividades diarias en los centros escolares», manifiesta el edil. Éste detalla que las pérgolas estarán formadas por estructuras con paneles de colores que darán sombra, «como si fueran viseras».

La previsión del Ayuntamiento chicharrero es que la licitación de las obras para ejecutar este primer proyecto de pérgolas en un centro escolar, del que se beneficiará el San Fernando, se convoque lo antes posible, con el fin de poder iniciarlas este mismo año.